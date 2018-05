Hoofdrolspeler John Goodman reageert op heisa rond 'Roseanne': "Ik zou toch geen Emmy gekregen hebben" Joeri Vlemings

31 mei 2018

10u50

Bron: ET Online 0 TV Roseanne Barr (65) stuurde dinsdagochtend een racistische tweet de wereld in over een zwarte politica en zender ABC voerde prompt haar populaire tv-show af. Enkel collega's distantieerden zich van de controversiële tweet van de comédienne, maar het was toch wachten op een reactie van haar tv-man, John Goodman. En die is er nu. Op de vraag van ET Online of dit schandaal hem een Emmy zou kosten, zei hij: "Die zou ik toch nooit gekregen hebben".

"Ik zeg liever niks dan dat ik olie op het vuur gooi", zei een voorzichtige John Goodman (65) voor de camera van ET over het hele gedoe rond het schrappen van de sitcom 'Roseanne'. Daarin speelt Goodman de echtgenoot van actrice Roseanne Barr, die eerder deze week de voormalige Obama-adviseur Valerie Jarrett op Twitter omschreef als "baby van het Moslimbroederschap en Planet of the Apes".

ET drong aan bij John Goodman met het gerucht dat de acteur zijn eigen show zou krijgen. "Dan heb je meer gehoord dan ik", antwoordde hij laconiek. Goodman zei dat alles verder goed met hem gaat en wou nog dit kwijt over de Twitterrel: "Ik weet er niks van, ik lees dat allemaal niet".

En dan de Emmy, die John Goodman als gedoodverfde laureaat weleens zou kunnen mislopen door de ongelukkige uitval van zijn tegenspeelster. "Ik zou sowieso geen Emmy gekregen hebben", zei hij gelaten. "Ik kwam al twaalf keer in aanmerking: als ik er nu nog geen kreeg, zal ik er nooit een krijgen." Goodman vergiste zich lichtjes. Hij werd tussen 1988 en 2010 elf keer genomineerd voor een Emmy. Zes van die nominaties dankte hij aan zijn rol in 'Roseanne'. In 2007 mocht hij met een Emmy naar huis, maar dan voor zijn gastrol in 'Studio 60 on the Sunset Strip'. In 1993 verzilverde hij wél een Golden Globe-nominatie voor zijn rol als Dan Conner in 'Roseanne', waarvan hij er in totaal vijf binnenhaalde .

Eerder hadden de tv-zoon en -dochter van Roseanne Barr afstand genomen van haar racistische uitlating op Twitter. Daar was Barr niet mee gediend. Bij Sara Gilbert (Darlene Conner in de serie) klonk het nog: "Wow, onwezenlijk". Maar bij Michael Fishman (DJ Conner) was Barr scherper: "Je laat me vallen als een baksteen, leuk".

I just wish ABC had not thrown two of the greatest actors in the world out with me-Laurie and John. I'm so sick over this-they will never have better character actors on their network. Roseanne Barr(@ therealroseanne) link