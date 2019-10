Hoofdrolspeelster verlaat opnames, spanningen lopen op: het rommelt op de set van ‘Will & Grace’ TDS

Er zou onweer in de lucht hangen tussen de castleden van de populaire reeks 'Will & Grace'. Zo zal Megan Mullally (60), die Karen Walker speelt, niet te zien zijn in twee afleveringen van het elfde en laatste seizoen, dat net van start ging in Amerika. De actrice zou dan ook verschillende opnames gemist hebben omdat ze ruzie had met Debra Messing, die Grace Adler speelt. Dat schrijven TV Line en Entertainment Weekly.

Er wordt intussen al maanden gesuggereerd dat de castleden van ‘Will & Grace’ in het echt helemaal niet zo bevriend zijn als ze in de reeks doen uitschijnen. Het vuur werd aan de lont gestoken door Megan ‘Karen Walker’ Mullally. Zij besloot dan ook om haar collega’s Debra Messing, die Grace Adler speelt, en Sean Hayes, die in de huid kruipt van Jack McFarland, te ontvolgen op sociale media - wat zoveel betekent als: ‘ik het het gehad met jou’. En ook het feit dat Megan amper met de anderen staat afgebeeld op foto’s en promomateriaal van de reeks, zou boekdelen spreken.

Opvallend genoeg volgt Mullally wél nog Eric McCormack, die Will Truman vertolkt. Het was dus wellicht niet toevallig dat net hij eerder zei dat er “helemaal geen ruzie is tussen Mullally en Messing.” “We kunnen het allemaal heel goed met elkaar vinden”, zei hij tegen US Weekly. Maar in realiteit zou er van vriendschap dus geen sprake zijn.

Spanningen lopen op

Dat Megan Mullally een paar weken vrij nam en niet kwam opdagen op de set is volgens TV Line en Entertainment Weekly dan ook een tegen aan de wand. “De spanningen liepen al een tijdje op”, stelt een ingewijde. De ruzie tussen Megan en Debra Messing zou dan ook de reden zijn dat de succesvolle serie stopt na het elfde seizoen.