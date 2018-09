Hondje van Dries Mertens en Kat Kerkhofs duikt op in de eerste aflevering van 'Beestig' DBJ

14u24 0 TV In het nieuwe VTM-programma 'Beestig' krijgt Juliette, de hond van Dries Mertens en Kat Kerkhofs, een prominente rol in de eerste aflevering. Het programma is vanaf 30 september op VTM.

Het nieuwe dierenmagazine 'Beestig' trekt naar Napels. Niet voor een uitgebreid gesprek met Rode Duivel Dries Mertens, maar wel voor een knuffel met zijn hondje Juliette. Die blijkt namelijk de plak te zwaaien in de Zuid-Italiaanse stad. De ploeg brengt ook een bezoekje aan de hondenkapper, waar Juliette een kapsel krijgt van Radja Nainggolan. Kat Kerkhofs vertelt ook over hoe ze straathond Juliette destijds hebben geadopteerd.

‘Beestig’ bestaat uit verschillende rubrieken. In ‘Perfect Match’ worden nieuwe baasjes aan het ideale huisdier gekoppeld door dierenarts Joshua. In ‘Zoologisch’ zoekt Joshua uit waarom dieren bepaalde dingen graag doen.

“Mijn liefde voor dieren is aangeboren, als kind kon ik op straat geen hond voorbij lopen zonder te vragen of ik hem/haar mocht strelen”, vertelt Joshua. “Dus was dierenarts worden een makkelijke keuze. Hoe dichter de uitzending komt, hoe meer de hoop groeit dat we baasjes kunnen helpen en inspireren om het leven van hun beestjes nog aangenamer te maken. Gelukkige beestjes zorgen voor gelukkige baasjes!”

'Beestig' is vanaf zondag 30 september op 18u20.