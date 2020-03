Hondje Stella uit ‘Modern Family’ is overleden MVO

31 maart 2020

11u28 0 TV Slechts nieuws voor fans van de populaire Amerikaanse komedie ‘Modern Familly’. Stella, de hond van de fictieve familie Pritchett, is overleden.

De kleine Franse Bulldog, die in het echt Beatrice heette, stierf nét na de opnames van seizoen 11, waardoor het beestje nog wel in het volledige laatste seizoen van het programma te zien is.

In de reeks behoorde het hondje toe aan Jay Pritchett (gespeeld door Ed O’Neill) en zijn vrouw, Gloria (Sofia Vergara). Hoewel Gloria niet zo’n goede band had met Stella, wordt Beatrice wél heel erg gemist door Sofia. “Je was echt een deel van onze familie”, schrijft de actrice op Instagram bij een foto van haar en de Bulldog. “We zullen je missen.” En ook Ed ziet af van het overlijden: “Hij was gek op Beatrice’, aldus de makers van de show. “Ze liep altijd achter hem aan omdat hij haar stiekem snoepjes voederde, zoals popcorn. Hij had altijd iets voor haar in zijn zakken zitten.” Net als Sofia deelde ook de rest van de cast vele foto’s van Beatrice achter de schermen. “Hopelijk heb je het goed bij die ‘modern family’ in de hemel!”

Rest In Peace sweet Beatrice. We love you so much 😭 https://t.co/kYzkl1m3ye pic.twitter.com/aGZZWH695g Jesse Tyler Ferguson(@ jessetyler) link