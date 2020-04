Honderdste aflevering voor Nederlandse satire ‘Zondag met Lubach’ MVO

19 april 2020

08u34

Bron: ANP 0 TV Het Nederlandse satirische VPRO-programma ‘Zondag met Lubach’, dat ook in ons land graag bekeken wordt via YouTube, is toe aan zijn honderdste aflevering. Die mijlpaal wordt zondagavond bereikt door Arjen Lubach en zijn team.

‘Zondag met Lubach’ begon eind 2014 en is door de jaren heen uitgegroeid tot een onverwacht groot succes. Critici stelden destijds dat een satirische talkshow in Nederland niet zou werken maar Lubach weet nog elk seizoen meer kijkers te trekken. Het voorlopige hoogtepunt werd twee weken geleden bereikt met iets meer dan 2 miljoen kijkers. Zelden trekt een programma op NPO 3 zo veel kijkers.

In de afgelopen jaren ging Lubach verschillende malen viral of bereikte hij het nieuws met zijn items. Zo ging het introductiefilmpje ‘Netherlands Second’ voor Donald Trump de hele wereld over en ook de Kamergotchi-app, waarin gebruikers in aanloop naar de verkiezingen van 2017 een lijsttrekker in leven moesten houden, was een succes.

Situation Room

Eind vorig jaar leidde een item over het slachten van dieren in Nederland tot verontwaardiging en zelfs Kamervragen. Vorige maand ontstond er veel commotie rondom het bedrijf Rumag nadat Zondag met Lubach er een kritisch item over maakte.

Sinds half maart moet Lubach het zonder publiek doen vanwege het coronavirus. De afgelopen uitzendingen werden steeds in een zogenoemde ‘situation room’ gemaakt. Na zondag moeten de kijkers weer even zonder Lubach verder. Pas in het najaar keert hij weer terug op televisie met een twaalfde reeks.