Hond Boris uit 'Winteruur' krijgt opvolger DBJ

12 oktober 2018

06u35 0 TV In mei stierf Boris, de hond van Wim Helsen in 'Winteruur'. Op 29 oktober maakt de presentator van het literatuurprogramma de opvolger van de golden retriever bekend op Facebook.

Boris, die in het echte leven Fieke heette, was de trouwe sidekick van Wim Helsen in diens mini-literatuurprogramma 'Winteruur' op Canvas. In het tien minuten durende programma brengt een gast iedere avond zijn favoriete tekst mee om die voor te lezen en daarna te bespreken.

In mei liet Boris het leven en dus moest Helsen op zoek naar een andere metgezel. Wie of wat dat wordt, maakt de presentator op maandag 29 oktober bekend in een Facebook live-sessie om twaalf uur 's middags. Later die avond zal de eerste aflevering van het vierde seizoen worden uitgezonden.