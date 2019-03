Holly Mae, dochter van Herman Brood, wordt co-host met Viktor Verhulst: "Zelf meedoen aan 'Love Island'? Nou, liever niet!" Isabelle Deridder

28 maart 2019

00u00 0 TV Bij SBS verwelkomen ze binnenkort niet alleen Viktor Verhulst (24) als nieuw schermgezicht, ook de knappe Holly Mae Brood - de jongste dochter van de overleden muzikant Herman Brood - zal in 'Love Island' haar presentatiedebuut maken. De 24-jarige Nederlandse werd gisteren officieel voorgesteld aan de pers. "Ik ben zo ontzettend blij dat ik deze kans krijg", aldus Holly Mae.

In Nederland is Holly Mae Brood al enige tijd bekend als actrice, model, danseres en zangeres. Zo was ze onder andere te zien in de druk bekeken soap 'Goede tijden, slechte tijden' en in de spin-off 'Nieuwe tijden'. Holly speelde ook al in verschillende films, nam deel aan een zangprogramma en won in 2018 samen met haar vriend Soy Kroon (23) - die vooral bij de jeugd bekend is door zijn rol in de Studio 100-productie 'Galaxy Park' - het dansprogramma 'Dance Dance Dance'. "Ja, Soy is inderdaad de link tussen Viktor en mij", klinkt het al lachend. "Hij heeft veel in België gewerkt en had me dus gewaarschuwd voor Viktor. (lacht) Nee, grapje, hij was onmiddellijk enthousiast dat ik met Vik mocht samenwerken. We hebben elkaar een tweetal maanden geleden leren kennen en we hadden haast van in het begin een klik."

Niet de biologische papa

Toch zullen de meeste Vlamingen niet zozeer haar vriend, maar wel haar - nu, ja - vader kennen. Holly Mae is de tweede dochter van Xandra Jansen, die op het moment van haar geboorte getrouwd was met muzikant Herman Brood. Hij is echter niet Holly Maes biologische vader, al belette hem dat niet om het meisje wel als z'n eigen dochter te erkennen. Met haar biologische vader, die in 2009 overleed, had Holly Mae nauwelijks een band. In interviews benadrukt de Nederlandse schone ook steevast dat ze Herman - die zelfmoord pleegde in 2001, toen zij amper zeven jaar oud was - als haar echte papa beschouwt. "Ik weet dat mijn vader sowieso heel trots zou zijn", zegt ze. "Ik ben er behoorlijk zeker van dat hij dit programma ook graag zou bekijken. Dat is nu hetgeen wat ik ook het meeste mis: had hij maar kunnen zien wat ik nu aan het doen ben..."

Deze zomer zullen Viktor en Holly Mae dus de Nederlandstalige versie van 'Love Island' presenteren, een van oorsprong Brits format dat het beste van 'Temptation Island' en 'Big Brother' combineert. Voor wie zich daar weinig bij kan voorstellen: 'Love Island' is een dagelijkse realitysoap waarin een bende knappe singles zes weken lang onder de Spaanse zon in een chique vakantievilla de liefde van hun leven probeert te vinden. Die zoektocht gaat uiteraard met de nodige hindernissen gepaard. Want ze moeten ook de kijkers kunnen overtuigen dat ze het verdienen om in de show te blijven. Televisiekijkend Vlaanderen (en Nederland) beslist immers welk stel zich tot het sterkste koppel van het eiland mag kronen. En daar hangt ook een geldprijs aan vast. "Dat zou me toch niet meteen kunnen overtuigen om deel te nemen", bekent Holly Mae. "En ik ben natuurlijk ook niet single. (lacht) Maar mocht ik dat wel zijn, dan denk ik dat ik de opstart van mijn liefdesleven te belangrijk zou vinden om het met anderen te delen. Maar ik snap wel waarom je zou meedoen, want je krijgt ineens een hele hoop mensen voor je neus met wie je zomaar een match zou kunnen hebben. En geef toe: hoe vaak gebeurt het in het echte leven dat je in een huis gestopt wordt met sexy vrijgezellen? (lacht)"

Van haar vader kreeg Holly Mae duidelijk een stevige portie rock-'n-roll mee. "Nee, ik denk niet dat ik me lekker in mijn vel zou voelen als ik het nieuws zou presenteren. (lacht)", aldus de Nederlandse.