Hoge noten verbluffen de jury en voor het eerst doet er een koppel auditie: dit was het beste uit 'The Voice'

08 maart 2019

22u30

Bron: VTM 0 TV 1.118.000 kijkers lieten zich vorige week wegblazen door het zangtalent in ‘The Voice van Vlaanderen’. Vanavond hing er vooral liefde in de lucht tijdens de vijfde Blind Auditions. Voor de eerste keer ooit neemt een koppel deel aan de zangwedstrijd.

Christophe (28) en Tasha (23) kozen er echter voor om solo op het podium te staan. “We hebben een totaal andere stem en muziekstijl”, zeiden ze. Christophe koos voor een intieme versie van ‘Ironic’ van Alanis Morissette,

Tasha gaat voor het uitbundige ‘He Loves To Make Me Cry’ van Kristen Kelly. Gingen ze ook arm aan arm naar de volgende ronde?

Ook de Amerikaanse Jobe (22) volgde de liefde en kwam zo in België terecht. Hij leerde zijn Brugse vriendin kennen bij Up With People, een studentenorganisatie die al zingend de wereld rond trekt. Musicalervaring in groep heeft hij dus al, maar hield hij zichzelf ook solo staande op ‘Sunday Morning’ van Maroon 5?

Magnolia (41) komt ook van ver. Ze woont in Frankrijk, waar ze als energetische coach mensen tot rust brengt met haar stem. Kreeg ze de coaches vrijdag ook helemaal relaxed met ‘Sign Your Name’ van Terence Trent D’Arby?

Daria (18) is geen onbekende voor ‘The Voice’ en zéker niet voor Natalia. Vier jaar geleden belandde ze in haar team bij ‘The Voice Kids’. Met ‘Lost’ van Anouk probeerde ze het nu ook in de “volwassen versie”. Herkende haar ex-coach haar stem nog en werden de twee herenigd in team Natalia?

Ook Charlotte (23) waagt met ‘Lean On’ van Major Lazor opnieuw haar kans. Vorige keer draaide niemand om, maar kreeg ze wel huiswerk mee: in een bandje spelen om meer ritmegevoel te krijgen. Dat advies nam ze ter harte. Maar wierp haar zangervaring ook zijn vruchten af?

De Kempische Karen (27) spendeert haar vrije tijd door te schieten op dieren, plastic exemplaren weliswaar. Haar nieuwe doel is om zo ver mogelijk te geraken in ‘The Voice’. Schoot ze raak met ‘Something To Talk About’ van Jennifer Love Hewitt?

Orthopedagoog Ann (26) heeft geen podiumervaring, maar zong vroeger veel in een kinderkoor. “Ik mis muziek in mijn leven, ‘The Voice’ is de perfecte gelegenheid om het terug op te pikken.” Met ‘Scared To Be Lonely’ van Dua Lipa en Martin Garrix hoopte ze een plekje in één van de teams te bemachtigen.

De hoogste noten komen vrijdag van Phaedra (24), die opera studeert aan het conservatorium. Ze werd heel haar leven al omringd door muziek, want haar vader baatte meer dan 50 jaar het legendarische jazzcafé De Muze uit in Antwerpen. Die jazzvibes én de klassieke zang verenigde ze in een eigen versie van ‘Memory’ uit de Cats musical.

Yasin (22) - die Gambiaanse roots heeft - groeide op in een groot, warm gezin met een mix van culturen. Met haar deelname wou ze zich vooral bewijzen na een vorig optreden dat volledig de mist in ging. Met ‘All I Can Do Is Cry’ van Etta James hoopte ze er dit keer wel ‘boenk’ op te zitten.

Elise (23) hoopt de coaches te raken met ‘Go Solo’ van Tom Rosenthal. Ze begon al op haar 16de met gitaar spelen en trok met haar instrument de straten op. Haar grote droom is om eigen nummers te schrijven en daar zou Alex Callier haar perfect mee kunnen helpen, denkt ze.

De 24-jarige Samira uit Gent hoopt ook van zingen haar beroep te maken. Met haar Blind Audition op ‘Mama’s Broken Heart’ van Miranda Lambert zet ze een eerste stap in de goede richting.