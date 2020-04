Hoezo, buitenaards leven bestaat niet? Guga Baúl duikt op als alien in ‘Dat Belooft Voor Later’ TDS

29 april 2020

08u01

Woensdagavond valt er iets bijzonders uit de lucht in ‘Dat Belooft Voor Later’. Staf Coppens en zijn drie kinderen Eloïse, Babette en Marcel zijn ooggetuigen van een neergestorte UFO. Terwijl de politie ter plaatse een onderzoek voert en VTM NIEUWS een reportage draait, wachten de drie in een schuur iets verderop. “Oh my god. Wat is dat?!” Ze gillen het uit wanneer er plots buitenaards leven opduikt tussen de strobalen.

‘Dat Belooft Voor Later’, woensdag om 20u35 bij VTM en via VTM GO.