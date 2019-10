Exclusief voor abonnees Hoewel helikopterpiloot Dirk uit ‘De Luchtpolitie’ al werd beschoten: “Criminelen die ons zien, geven zich vaak meteen over” Guy Van Gestel

07 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “Het moet al héél raar lopen voor we iemand uit het oog verliezen”, zegt Dirk De Bie (54), één van de straffe misdaadbestrijders uit het nieuwe seizoen van ‘De Luchtpolitie’ op VTM, in Dag Allemaal. Al moet de helikopterpiloot niet altijd de lucht in voor spectaculaire achtervolgingen. “Mijn mooiste herinnering blijft de redding van een driejarig meisje in dat braamveld”, zegt hij. “Zonder ons had zij het niet overleefd.”

Hij doet een job die tot de verbeelding spreekt. Dat weet piloot Dirk, die al van begin jaren negentig deel uitmaakt van het heliteam van de ­federale politie, ook wel. “Gisteren was ik nog van dienst”, steekt hij dan ook vol geestdrift van wal. “Kort na de middag, toen onze shift bijna gedaan was, werd ons een bos- en heidebrand in Vielsalm in de Ardennen gerapporteerd. We brachten de zogenaamde bambi bucket al in gereedheid, waarmee we water zouden scheppen om te blussen. Net voor we ter plaatse waren, bleek de brand echter onder controle. Deze zomer hadden we op de heetste dagen wel vaker zulke interventies. Het spannendste moment is wanneer je duizend liter water uit een meer of een plas opschept. Dan drijf je je toestel echt tot het uiterste.”

Het meest tot de verbeelding spreken uiteraard de wilde achtervolgingen. Wanneer heb je dat voor het laatst meegemaakt?

