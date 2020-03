Hoewel deelneemsters ongevraagd werden betast: “Er zijn geen strafbare feiten gepleegd in ‘De Villa’” SDE

30 maart 2020

15u39

Bron: ANP/AD 0 TV Het Nederlandse tv-programma ‘De Villa’ zorgde in november 2019 voor heel wat ophef toen uit beelden bleek dat deelnemers ongevraagd betast werden door andere kandidaten. Het programma werd meteen stopgezet en een onderzoek werd opgestart door televisiezender RTL. Die concludeert nu dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

Een van de opvallendste momenten uit ‘De Villa’ speelde zich af tussen Julia en haar mogelijke ‘match’ Steve. De brunette wilde gaan slapen, maar Steve had andere plannen. Hij raakte haar verschillende keren aan, tot groot ongenoegen van Julia. “Nee, jongen. Stop ermee”, klonk het luid en duidelijk. Het meisje weerde hem zelfs af, maar toch wilde Steve niet van opgeven weten. “Ik ben nog nooit zo lief voor iemand geweest in bed”, probeerde hij in een ultieme wanhoopspoging.

Seks en drank

Ook deelnemer José ging zijn boekje te buiten. Op een bepaald moment trok hij zelfs het slipje van kandidate Jady opzij terwijl ze lag te slapen. Jady vertelde later in het programma ‘#BOOS’ dat ze het absoluut niet oké vindt, wat er is gebeurd. Volgens het slachtoffer is de sfeer vanaf het eerste moment seks en drank bij het programma. “Ze sporen je heel veel aan dat je meer moet drinken en ze proberen je aan te moedigen dat er fysieke dingen gebeuren tussen de kandidaten. Stel ik was boven met José, dan mocht er niemand naar boven. Dan mocht je je er niet mee bemoeien. Ik voelde mij heel erg gedwongen om dingen te doen. Ik voelde een heel erge druk.” José zelf ziet het probleem niet echt, gaf hij toe: “Voor mij was het meer: ik was nooit bij haar gaan liggen als zij liet merken dat ik eigenlijk weg moest. Ik stond bij de deur en ik wilde weggaan en ik zei tegen haar: Moet ik weg van jou? Toen zei ze tegen mij: ‘Dat mag je zelf bepalen.’” Daarop vroeg de presentator hem duidelijk of hij niet vindt dat hij iets fout heeft gedaan. “Eerlijk gezegd niet”, antwoordde José.

De beelden zorgden voor een storm aan kritiek en dus besloot zender RTL om per direct met het programma - en bij uitbreiding alle reality-tv - te stoppen. Een onderzoek drong zich op, maar daaruit blijkt nu dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Dat heeft een commissie van experts geconcludeerd op basis van het (ruwe) beeldmateriaal, beschikbare documenten en gesprekken met betrokkenen, meldt RTL.

“Ongelukkige inschattingen”

Wel zijn in het montage- en uitzendproces van de show "ongelukkige inschattingen" gemaakt, waardoor in de media en bij kijkers de perceptie kon ontstaan dat er strafbare feiten zouden zijn gepleegd, klinkt het. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd in het productieproces op locatie. Hier was sprake van een veilige omgeving met duidelijke grenzen en passende ondersteuning, aldus de onderzoekers. Om de privacy van de individuele deelnemers te waarborgen zijn alleen de conclusies op hoofdlijnen bekendgemaakt.

Het is best een verrassende conclusie, gezien de getuigenis van Jady, en het feit dat RTL meteen besloot om de show van het scherm te halen. “We zijn ons dood geschrokken”, klonk het toen nog. “Wat er is gebeurd, is onvergeeflijk. Er zijn ethische grenzen overschreden in het productieproces, maar ook bij ons intern. Dat kunnen we op geen enkele wijze tolereren. Deelnemers zijn aangezet om over hun grenzen heen te gaan en hebben zich onveilig gevoeld.”

Opluchting

Nu reageert RTL-directeur Peter van der Vorst vooral opgelucht in het AD. “Wij moeten wel lering trekken uit de conclusies”, klinkt het. “De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd, zijn door de montage en onze checks geglipt. Dat had nooit mogen gebeuren en dat spijt ons. Het is heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid. Dat is onze verantwoordelijkheid en dat hebben we ook uitgesproken naar de deelnemers.” Ook Georgette Schlick, ceo van Blue Circle, zegt in de Nederlandse krant lering te trekken uit wat er gebeurd is. “Een aantal betrokkenen heeft veel last gehad van de situatie die is ontstaan en voor sommigen geldt dat nog steeds. Dat spijt ons enorm. Ten aanzien van de kandidaten is voor ons als producent juist het welbevinden van de deelnemers aan onze programma’s essentieel. Dat deze keer het programma tot negatieve ervaringen heeft geleid, betreuren we dan ook ten zeerste. Gelet op de veranderde maatschappij waarin we leven, hadden we de montage scherper moeten bekijken, zodat we hadden kunnen voorkomen dat de suggestie van strafbare feiten kon worden gewekt.”

LEES OOK:

Nederlandse datingshow ‘De Villa’ stopgezet nadat deelneemsters ongevraagd betast werden

Aanrander uit ‘De Villa’ klapt uit de biecht: “Eerlijk gezegd vind ik niet dat ik iets fout heb gedaan”