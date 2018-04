Hoeveel keer zingt Niels Destadsbader ‘over’ in ‘Verover Mij’? SD

16 april 2018

19u17

Bron: Qmusic 0

Vanavond start het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek'. Wat niemand wist, is dat ook Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in het huis van de artiesten in het Spaanse Sitges verbleven. Maarten en Dorothee stelden Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Cocojr., Sarah en Gert Bettens, Niels Destadsbader, Silvy De Bie en Sharon den Adel enkele vragen in hun eigen ‘dagboekkamer’.

'Liefde voor Muziek', vanavond om 20u35 bij VTM.