Hoe zit het nu met de liefde tussen Lizzie en Gordo in de reboot van 'Lizzie McGuire'? Hilary Duff verklapt het

11 september 2019

12u10 0 TV Wie nog geen spoilers wil voor het komende seizoen van ‘Lizzie McGuire’, leest beter niet verder. Hoofdrolspeelster Hilary Duff onthulde namelijk al hoe het liefdesleven van haar personage eruit ziet.

En dat belooft niet veel goeds voor fans van Gordo, Lizzie’s beste vriend, waarmee ze een koppel vormde toen we hen voor het laatst op het scherm zagen. Volgens Duff is Lizzie McGuire in de nieuwe reeks echter niet verloofd met Gordo, maar met iemand anders. In het vervolg op de tienerreeks zou Lizzie helemaal geen tiener meer zijn, maar een dertiger. En er is veel veranderd in haar leven sinds het einde van de originele reeks.

“Ik vind het niet zo erg”, liet Duff al optekenen. “Gordo is de persoon waarover Lizzie altijd zal blijven denken: was hij de ware? Zal hij ooit nog de ware zijn? Het is iets dat je je blijft afvragen, en eigenlijk wilden we het publiek daar ook een beetje pijn mee doen.”

‘Lizzie McGuire’ is een productie van Disney Channel, en was bij ons te zien op Ketnet. De reboot zal verschijnen op Disney+, maar het is nog niet bekend wanneer.