Hoe Zal Ik Het Zeggen? Met een liedje voor dame die flink drol van haar hond opkuist 15u15 3 vtm TV Hoe zeg je je vrouw dat ze te veel schoenen koopt? Hoe zeg je je puberzoon dat hij veilig moet vrijen? Hoe bedank je als 35-jarige je mama omdat ze elk weekend jouw was doet? Hoe Zal Ik Het Zeggen? helpt een handje om die, soms moeilijke, boodschappen op een hoogst originele manier over te brengen. Comedian Jens Dendoncker verrast nietsvermoedende mensen en bezorgt hen een moment dat ze zich nog lang zullen herinneren.

Jens heeft dus een duidelijke missie! En hij staat er niet alleen voor. In een aantal gevallen wordt zijn taak overgenomen door een groep stoere bikerboys. Schrik? Niet nodig. Deze bende, met muzikant en acteur Bert Huysentruyt voorop, komt in vrede. De mannen brengen een op maat geschreven compliment in een heerlijke a capella-versie van 'Mr. Sandman'.



In de eerste aflevering, die je maandag om 20.40 uur op VTM kan zien, krijgt een vrouw die braaf de kak van haar hond opkuist erkenning van de zingende bende.

