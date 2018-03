Hoe werden 'De Mol'-kandidaten levend begraven zonder dat ze elkaar zagen? "Alles gebeurde geblinddoekt en in absolute stilte" DBJ

28 maart 2018

06u35

Bron: De standaard 9 TV 'De Mol' begon zondag met een erg spectaculaire opdracht, maar het had heel wat voeten in de aarde om die tot stand te brengen. Presentator Gilles De Coster vertelde aan De Standaard hoe dat in zijn werk ging.

Het zesde seizoen van 'De mol' begon zondag opnieuw erg spectaculair. De tien kandidaten moesten zichzelf en de andere deelnemers bevrijden uit een doodskist waarin ze levend waren begraven. Het leverde erg knappe beelden op, maar hoe slaagde de productie erin om de tien kandidaten in die kisten te krijgen zonder dat ze elkaar vooraf hadden gezien?

Alles begint uiteraard al met de reis naar Mexico, ook in die hele voorbereiding mogen de kandidaten elkaar niet zien. "Alle kandidaten zijn individueel naar Mexico gereisd, zonder elkaar te ontmoeten", vertelt presentator Gilles De Coster. "Bij aankomst hebben ze in verschillende hotels overnacht, ze hadden alleen contact met ­iemand van de productie."

Absolute stilte

In hun hotel kregen de kandidaten te horen dat de eerste opdracht erin zou bestaan dat ze levend begraven werden. Dat zorgde voor een schokgolf, de meesten vroegen zich af waar ze in beland waren. Ook dan is het natuurlijk niet eenvoudig om de kandidaten in een kist dertig centimeter onder de grond te krijgen zonder dat ze elkaar zien. "De kandidaten zijn apart en geblinddoekt tot op de ­locatie van het openingsspel gebracht" legt Gilles De Coster uit. "Vervolgens zijn ze naar de kisten begeleid en erin gelegd. Alles in absolute stilte."

Het was pas toen ze geblinddoekt in de kist lagen dat het spel echt begon. "Als iedereen op zijn plaats lag en de kisten dichtgemaakt waren, hebben ze via de luidsprekers in hun kist de korte melding gekregen dat de opnames dadelijk zouden beginnen", zegt Gilles. "Pas dan mochten ze op ons teken de blinddoeken afzetten. Op dat moment heb ik hen toegesproken en de speluitleg gegeven, en is de klok beginnen lopen."