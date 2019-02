Hoe Tom Waes bijna een datingshow presenteerde DB

23 februari 2019

06u01 0 TV Hij is de populairste tv-maker van het moment: na tien weken ‘Reizen Waes’ blijft Tom Waes de zondagavond domineren, nu als acteur met een hoofdrol in ‘Undercover’. Hoe anders had het kunnen lopen als hij halfweg de jaren ‘90 presentator was geworden van een datingshow...

“Ik was nog totaal onbekend en kreeg telefoon van een vriendin die als producer werkte. Of ik haar uit de nood kon helpen. Ze had van VT4 (nu: VIER, DB) de opdracht gekregen om een drie potentiële presentatoren te zoeken voor een nieuw format en had er maar twee gevonden.”

De ‘fake’ auditie die Tom Waes moest doen, bleek voor de presentatie te zijn van ‘Ideale Maten’. Dat datingprogramma moest de concurrentie aangaan met het populaire, maar brave Blind Date op VTM. Joyce De Troch lag al vast als vrouwelijke presentator, maar VT4 zocht dus nog een man. “Na de audities hoorde ik van mijn vriendin dat de top van de zender twijfelde tussen Thomas Siffer en mij. Toen heb ik gezegd: ‘Hola, dit was niet de bedoeling.’ Maar voor hetzelfde geld hadden ze me al gekozen of had ik net een nieuw huis gekocht. Wat had ik dan beslist? Het leven hangt van toevalligheden aan elkaar.” (lacht)

Het uitgebreide interview met Tom Waes lees je hier.