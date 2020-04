Hoe stierf de eerste echtgenoot van Carole Baskin? “Gewurgd en gedumpt boven de Golf van Mexico” SDE

26 april 2020

15u50 0 TV Wat is er gebeurd met de verdwenen echtgenoot van Carole Baskin (58)? Het is een vraag die mensen over de hele wereld bezighoudt sinds de documentairereeks ‘Tiger King' in première ging op Netflix. Zijn voormalige advocaat heeft nu zijn theorie bekendgemaakt.

In ‘Tiger King' is te zien hoe Don Lewis, de echtgenoot van dierenrechtenactivist Carole Baskin op 18 augustus 1997 verdwijnt. Hij is dan 59 jaar oud. Carole, die veel jonger is dan hij, erft zijn enorme fortuin en zijn exotische dieren. In de documentaire uiten verschillende mensen, waaronder Joe Exotic, al snel hun vermoedens: Carole zou haar echtgenoot aan haar tijgers gevoerd hebben.

Carole ontkent dat ze iets met zijn verdwijning te maken heeft. “Toen de regisseurs van de Netflix-documentaire ‘Tiger King’ vijf jaar geleden bij ons kwamen, zeiden ze dat ze een variant van ‘Blackfish’ (een documentaire over dierenmishandeling in Sea World, red.) wilden maken, maar dan met grote katten." Maar Carole noemt de documentaire nu “een verzameling leugens en toespelingen van mensen die geen enkele geloofwaardigheid bezitten." Haar theorie over wat er met Don gebeurd is? Volgens haar had haar echtgenoot Alzheimer - iets dat niet bewezen is. “Ik maakte een afspraak voor hem om met specialist Dr. Gold te spreken", zegt Carole daarover. “Maar hij verdween voor de afspraak.”

Sowieso vermoord

Toch doen er nog andere theorieën de ronde. Joseph Fritz, de voormalige advocaat van Don, heeft zo zijn eigen idee over wat er die bewuste dag gebeurd is. Die doet hij uit te doeken in het programma ‘A Tiger King Investigation with Nancy Grace’. “Het lijdt geen twijfel dat hij is vermoord", zegt Joseph daarin. “Hij hield van zijn katten. Hij zou hen nooit hebben achtergelaten, nooit. Hij was zo trots op die katten, hij hield van hen. Een bepaalde kracht heeft hem gedwongen om te vertrekken", denkt Joseph dus.

De advocaat heeft een sterk vermoeden wat er met Don gebeurd is - en dat heeft niets te maken met tijgers. “Don Lewis was misschien ongelofelijk rijk, maar hij was erg gierig. Ongelofelijk gierig. Wat hem zeker gelokt zou hebben, is een goede deal voor een vliegtuig. Ik neem aan dat dat is wat er gebeurd is. Dat hij naar de Pilot Country Estates gelokt is om naar een vliegtuig te komen kijken. Ik heb gehoord dat hij op de achterbank van een vliegtuig gewurgd is en boven de Golf van Mexico gedumpt is.”

Wie verantwoordelijk is voor Don’s verdwijning, weet de advocaat echter niet. “Ik weet niet wie een moordenaar is en wie niet, maar ik weet wie een leugenaar is”, zegt hij. “En ik kan bevestigen dat iemand hierover liegt.”

