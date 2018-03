Hoe slaagden Luc Appermont en Bart Kaëll erin om hun liefde 30 jaar lang geheim te houden op tv? DBJ

Vandaag is het de laatste aflevering van 'Van algemeen nut'. Steven Van Herreweghe kreeg meer dan 70 gasten over de vloer en ploegde door meer dan 82.000 uur archiefmateriaal. Dit keer is Luc Appermont te gast.

Luc Appermont is een persoonlijke vriend van Van Herreweghe en dus de ideale gast om het eerste seizoen af te sluiten, en de kijkers al warm te maken voor een tweede seizoen van Van algemeen nut. “Ik kijk met grote vreugde en fierheid terug op Van algemeen nut", zegt Steven. Dat er elke week zo massaal naar ons gekeken werd, geeft veel goesting om opnieuw het rijke VRT- archief in te duiken. Dat zit immers boordevol boeiende mensen, bekende én onbekenden, die we met plezier uitnodigen in een tweede seizoen.”

In de laatste aflevering van Van algemeen nut ontvangt Steven Van Herreweghe een icoon van de Vlaamse televisie. Luc Appermont presenteerde talloze programma’s voor de openbare en commerciële omroep en hij is de man van Bart Kaëll. Steven is zeer blij met zijn komst: “Ik ben zeer vereerd want we sluiten in schoonheid af. Luc is een persoonlijke vriend van mij, die over iets heel persoonlijks komt vertellen. Heel straf hoe hij met kwetsbaarheid en vooral veel humor terugblikt op zijn tv-passages met Bart voor de outing.”

Luc Appermont is al sinds 1979 samen met Bart Kaëll. Maar voor het grote publiek zijn ze dat pas sinds 2010. De relatie was misschien geen geheim voor hun goede vrienden en familie, maar voor het grote publiek was het dat wel. Bart en Luc waren vaak te zien in hetzelfde programma. Bart als gast en Luc als presentator. Steven heeft al die fragmenten in het archief uitgezocht en herbekeken en heeft iets merkwaardigs ontdekt.

Frank Deboosere is al 31 jaar weerman op de openbare omroep en weet als geen ander persoonlijkheid in zijn weerbericht te steken. Maar iedereen moet ergens beginnen: Steven heeft de auditietape van Frank teruggevonden. Het was duidelijk nog wat zoeken voor de jonge Frank Deboosere en hij worstelde vooral met zijn handen in beeld. Frank is de man van de gimmicks: via zijn beroemde eindspreuk of met een verdoken knipoog. Steven vond dat het tijd is voor een nieuwe gimmick in het weerbericht en wil Frank daarbij helpen.

Van algemeen nut: om 20.35 uur op Eén.