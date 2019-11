Hoe schattig! Nieuwe Star Wars-serie ‘The Mandalorian’ pakt uit met baby Yoda MVO

15 november 2019

12u09 12 TV Op 12 november werd Disney+ gelanceerd, het nieuwe streamingplatform van Disney dat concurrentie moet bieden aan gevestigde waarden zoals Netflix. ‘The Mandalorian', een ‘Star Wars’-reeks die enkel op Disney+ te bekijken is, maakt fans nu al blij met de verschijning van ‘baby Yoda’.

Het kleine wezentje is 50 jaar oud, maar volgens de mythologie van de serie nog altijd een baby. Het gaat jammer genoeg niet om de échte Yoda, die de mentor van Luke Skywalker werd. De serie speelt zich volgens de tijdlijn namelijk af in de periode na ‘Return of The Jedi’, wat betekent dat Yoda op dat moment al veel ouder geweest moet zijn.

Dat weerhoudt fans er echter niet van om ‘baby Yoda’ te aanbidden op het internet. “Bedankt voor alle vreugde die je ons hebt gebracht met je korte verschijning, baby Yoda”, klinkt het. Of: “Ik hou meer van jou dan van wat dan ook!”

Een ‘baby Yoda’ is een opvallende onthulling voor ‘Star Wars’. Ondanks het feit dat Yoda een belangrijk personage was in de franchise, en hij met zijn verschijningen tussen ‘Episode I’ en zijn dood in ‘Return Of The Jedi’ ongeveer 1000 jaar oud moet zijn geweest, weten we bijna niets over zijn soort.

Disney+ is momenteel al beschikbaar in Nederland, de VS en Canada. Wanneer het concept ook in België en de rest van Europa gelanceerd zal worden, is nog niet bekend.

Dear Eight Pound, Six Ounce, Newborn (maybe 50 years old) Baby Yoda, don't even know a word yet, just a little infant, so cuddly, but still omnipotent. We'd just like to thank you for all the joy you brought with your appearance in #TheMandalorian. pic.twitter.com/wthGf6p3f2 Matt(@ mattneuhausen) link

baby yoda 🥺💚 pic.twitter.com/St1Qzq9dGV 𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧 ☂️(@ fakehappymeal) link

BABY YODA I LOVE YOU MORE THAN ANYONE OR ANYTHING pic.twitter.com/ne2LqUfocT females of comics.(@ femaleofcomics) link

LITTLE BABY YODA DID YOU MEAN THE MOST ADORABLE THING MY EYES HAVE EVER SEEN #TheMandalorian pic.twitter.com/g4J3lLb9T6 bea(@ dutiesofcare) link