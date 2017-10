Hoe Sam Gooris zelfs Marc-Marie Huijbregts zenuwachtig kan maken De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 4 Mark Coenegracht

22u50 231 screenshot TV Puur toeval, maar VRT-nieuwsanker Goedele Wachters is in haar finales bij de 'mogelijk of waarschijnlijk laatste vraag' al twee keer goed door het lot gediend. Met de premiers van het Verenigd Koninkrijk kon ze als nieuwsanker met veel parate kennis in de vierde aflevering moeiteloos Tijs Vanneste naar huis spelen. Dinsdag was Chelsea Manning ook een kolfje naar haar hand én een compleet onbekende voor Bartel Van Riet. Met twee rechtstreekse overwinningen plus twee gewonnen finales en dus een vijfde deelname op zak, mag Goedele al na de eerste week van 'De Slimste Mens ter Wereld' mathematisch terugkomen voor de finaleweken.

Voor alle duidelijkheid: nieuwkomer en jong veulen Frances Lefebure kaapte de overwinning weg - met 355 moeizaam bij elkaar geharkte seconden- in een aflevering waarin het juryduo Marc-Marie Huijbregts en zijn antipode Sam Gooris het mooie weer maakten. De eerste spelweek van de Slimste Mens liet ons met groeiend ongeduld wachten tot de vlam echt in de pan zal slaan.



Gelukkig dat Sammeke zich helemaal inleefde in zijn rol als jurylid en zijn maatje Marc-Marie, presentator, kandidaten, studiopubliek en bij uitbreiding ruim 900.000 kijkers binnen de kortste keren 'de zenuwen' bezorgden door ellenlange epistels te debiteren over muskusratten, zijn vraagprijs om op te treden en zijn echte fan, Frances. Huijbregts rolde de ogen, glimlachte en maakte duidelijk 'dat we nu wel door moeten in de quiz'. En of de Hollander gelijk had.

De leukste quotes

Erik (stelt eindelijk de vraag): Frances, zou jij de Slimste Mens kunnen worden? Waarop de actrice: 'Neen, echt niet, totaal niet. Mijn vriendinnen hebben gezegd at ik niet mocht meedoen. Vooral eentje. Ze verklaarden me zot'.



Erik: Wonderlijk dat Marc-Marie en Sam naast elkaar zitten. Waarop Marc-Marie: 'Ja, ik ken Sam via De Pfaffs. Die reeks is ook in Nederland uitgezonden. Ik heb zelfs eens met uw schoonvader in een quiz gezeten. Hij had een shirt met reclame op en dat mocht niet. Ze hebben dat toen moeten afplakken'.



Marc-Marie (over een verhaal van Tijs over een slang): 'Het begon heel gevaarlijk, maar het eindigt als een bejaardenreis'.



Tijs (over klussen): 'Ik heb leren behangen dankzij Roger van Dobbit. En onthou wat je zelf doet, doe je beter. Als je iets wil doen, tikt ge dat in met Roger vanachter. En die doet dat dan voor'. Waarop Goedele: 'Ik heb zo mijn wasmachine gemaakt'.



Erik (na een vraag voor Goedele): 'Soms ben ik streng'. Waarop Goedele: 'Da's wel heel duidelijk!'



Marc-Marie (over de finale): 'Goedele is vrij buldogachtig. Dat maakt het heel erg spannend'.

Hilarische momenten

Het is echt wel 'bijzonder' om Sam Gooris, de stem van 'Laat het gras maar groeien' en 'Basketsloefkes' zijn mening te horen over de kandidaten. Hij had het daarbij over 'zijn enige fan Frances, zijn vriend en de vrouw die hij regelmatig ziet'.



Erik bekent dat hij normaal om 23 uur gaat slapen. Tot ontstentenis van Marc-Marie. 'Ben jij een monnik?', vraagt die. 'Ik word dan pas wakker', maakt Sam duidelijk.



Sam begint aan een verhaal waarom hij schrik heeft van muskusratten. Hij doet dat in perfect afgestoft Mechels dialect. Marc-Marie knikt innemend en merkt op: 'Het klinkt bedreigend, maar we moeten nu wel door'. En Sam blijft inderdaad doorgaan. 'Vraag me niet wat ik vraag voor een optreden. Ik weet het niet'. Waarop Huijbregts: 'Ik vraag het ook niet...'.

Kantelmomenten

De eerste spelrondes kunnen nauwelijks voor enig verschil zorgen, al heeft Frances enige moeite om seconden te sprokkelen. Dat lukt dan plots wél heel goed in de 'Puzzel', die ze als enige kandidaat snel en volledig oplost.



In de fotoronde trekt Tijs het laken naar zich toe. Het is Goedele die veel tijd verliest en de link tussen de foto's niet ontdekt.



Voor één keertje is de filmpjesronde wél beslissend. Tijs weet niets over zijn filmfragment. Frances maakt daar dankbaar van gebruik, nadat ze zelf haar filmpje zeer goed heeft opgelost. Goedele eindigt verrassend op de laatste plaats met een behoorlijke achterstand op Tijs.



In de finale plaatst het VRT-nieuwsanker een kurkdroge 13 juiste antwoorden, tegenover 3 voor Tijs, die bovendien vergeet dat bij vijf juiste antwoorden de spelbeurt naar de tegenstander gaat als die een lagere score heeft. Waarop Goedele genadeloos Tijs buitenspel zet.

De eindscore (voor het finalespel)

Frances Lefebure 355 sec.

Tijs Vanneste 317 sec.

Goedele Wachters 203 sec.

De stand

1. Goedele Wachters 4 deelnames 2 overwinningen

2. Tijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

3. Bartel Van Riet 2 deelnames

4. Frances Lefebure 1 deelname 1 overwinning

5. Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname



Nieuwkomer: Sean Dhondt