Hoe populaire quiz ontstond uit pornofilm: Erik Van Looy onthult ‘ware ontstaan’ en juryleden van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ MC

22 september 2020

06u15 0 TV In een ware Hollywoodiaanse kortfilm heeft Erik 'Mister E' Van Looy het ontstaan van 'De slimste mens ter wereld' onthuld. Daarin lijkt het er sterk op dat alle leden van de vakjury een porno-verleden hebben. Komende maand start een nieuw seizoen van de populaire quiz.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het was een toevallige samenloop van omstandigheden in het jaar 1969 die leidde tot 'de populairste televisiequiz van de Lage landen'. Dat blijkt uit de kortfilm, met in de hoofdrollen onder anderen Erik 'Mister E' Van Looy (58), Jeroom 'Tonight' Snelders (43), Margriet 'Garfield' Hermans (66) en James 'Not the Smartest Person in the World' Cooke (35).

"Het belang van ons aankondigend filmpje voor een nieuw seizoen van 'De slimste mens' is alsmaar toegenomen. Vorige eeuw stuurden we een fax naar de journalisten en dat was het dan. Tegenwoordig hoort er een filmpje bij, en willen en moeten we ons amuseren", aldus presentator Erik Van Looy, die tevreden is over het resultaat. "Het is het meest arbeidsintensieve filmpje dat we ooit voor onze quiz hebben gemaakt, maar ook veruit het leukste. In deze moeilijke tijden is televisie meer dan ooit een bron van vreugde. Wel, die lijn willen wij doortrekken. Ik hoop dat we straks ook een sterk nieuw seizoen gaan kunnen aanbieden, waarbij we zo weinig mogelijk verwijzen naar alle coronamiserie."

Mosterd bij Tarantino

Het 'Slimste mens ter wereld'-filmpje brengt het verhaal van een schaarsgekleed stelletje ongeregeld, aangestuurd door een regisseur met een dikke snor die wel erg veel weg heeft van Erik Van Looy. Terwijl het gezelschap een pornofilm lijkt in te blikken, valt plots de politie binnen. Om zijn hachje te redden, maakt Van Looy de agenten wijs dat het gezelschap een tv-quiz aan het inblikken is.

"Een formidabel idee en zalig om te doen. Met dank aan 'Once Upon a Time in Hollywood' (film van cultregisseur Quentin Tarantino uit 2019, red.), waar we een beetje de mosterd hebben gehaald", zo blikt Van Looy terug. "In tegenstelling tot vorige jaren zitten niet alle juryleden in het filmpje. Maar dat onder anderen Jeroom, Bart Cannaerts, Philippe Geubels, Herman Brusselmans en Adriaan Van den Hoof zullen jureren, kan ik bevestigen. We hebben ook veel vrouwelijke juryleden, onder wie Barbara Sarafian, Soe Nsuki en Rani Deconinck en Margriet Hermans. Die laatste schittert wél in mijn Hollywoodfilm, net zoals Willy Naessens, die uitvoerig te zien zal zijn in de quiz."

'De slimste mens ter wereld' loopt vanaf 12/10 op VIER.

Lees ook:

De ‘Slimste Mens’ is bekend: “En ik ben dus écht geen quizzer he”

4 nieuwe namen voor ‘Slimste Mens’ bekend, waaronder Miss België: “Door corona heb ik tijd zat om ‘Slimste Miss’ te worden” (+)