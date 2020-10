Hoe Karen Damen Andy Peelman probeerde te ontmaskeren: “Ze bleef me maar sms’en” TK

10 oktober 2020

Gisterenavond moest de kijker helaas afscheid nemen van ‘Duiveltje’ Andy Peelman in ‘The Masked Singer’. In ‘Behind The Mask’ op VTM GO geeft hij nog een blik achter de schermen van het programma, en hoe hij op zijn hoede moest blijven voor de speurneus van Karen Damen. Zij had immers een bruin vermoeden dat hij in het pak zat en stuurde hem tijdens de opnames doodleuk wat berichtjes. “Gaan we vanavond iets drinken?”