Hoe is het nog met Jos en Rosa uit ‘Hotel Römantiek’? TK

07 augustus 2019

12u01

Bron: HUMO 0 TV Er waren al twee seizoenen op de buis en VIER werkt naarstig aan een derde, maar toch zijn Jos en Rosa voorlopig het enige koppel dat ook na ‘Hotel Römantiek’ nog samen is. In HUMO vertellen ze hoe het met hen gaat.

Het mag duidelijk zijn: Jos en Rosa zijn nog steeds dolverliefd. “Daarnet stond Rosa op en ze liet me nog even liggen. Ik heb haar een sms’je gestuurd: ‘Kom je me wakker maken?”, knipoogt een guitige Jos. “Ik stond als een Speedy Gonzales weer boven. Wij hebben elkaar op élk vlak gevonden. Ik heb nooit de seks beleefd die ik nu beleef. Ik durf dat te zeggen”, aldus Rosa. ‘Mijn eerste man en ik sliepen al jaren apart. Hij snurkte vreselijk. Wij snurken nu ook, maar we horen elkaars gesnurk graag. Als dat geen liefde is!”

De twee worden na twee jaar nog steeds overal herkend. “In het shoppingcenter, op de Meir, in de lift van het ziekenhuis, als we met de hond wandelen. Onlangs stonden we op een hondenshow met onze golden retriever en sprak een dametje ons aan, met tranen in haar ogen. Ze was zo gelukkig dat we nog samen zijn. Dat was gemeend, dat voelde je.” Een succesverhaal dus, ondanks het feit dat Rosa eerst geen zin had in het programma. “Ze hebben me drie keer moeten terugbellen vóór ik wilde toehappen. Ik zorgde toen nog voor mijn mama en kon niet zomaar een week in Zwitserland zitten voor de opnames. Bovendien had ik veertig jaar lang in een vreselijk huwelijk gezeten. Na de dood van mijn man waren er allerlei onfrisse zaken aan het licht gekomen, waardoor ik weer helemaal van nul ben moeten beginnen. Mijn vertrouwen in de mensheid was gewoon wég.”

Jos meent ook te weten waarom zij het enige overgebleven koppel zijn. “Omdat mensen hun rugzak niet willen afgooien. Ze hebben hun ingesleten gewoontes en daar willen ze niet van afwijken: maandag dit, dinsdag dat... Zo is er geen plaats voor een nieuwe persoon in je leven.”

Lees het hele interview deze week in HUMO.