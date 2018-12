Hoe is het de acteurs van 'Beverly Hills 90210' vergaan? DBJ/Suzanne Borgdorff

29 december 2018

06u00 0 TV Vorige week werd duidelijk dat tienerreeks ‘Beverly Hills 90210' zal terugkeren. Wanneer dat precies zal gebeuren is nog niet duidelijk, maar wel dat het grootste deel van de originele cast present tekent. Hoe is het hen na al die jaren vergaan?

Jason Priestley (Brandon Walsh)

De knappe Jason stopte met acteren in 90210 toen hij 30 jaar was. Daarna kroop hij achter de camera en regisseerde hij vijftien afleveringen van de serie waarin hij zelf negen seizoenen lang te zien was geweest. Ook maakte hij de documentaire 'Barenaked' in Amerika, over de Canadese rockers Barenaked Ladies die daarmee bekendheid verwierven in de Verenigde Staten.



Hierna volgde regisseurwerk voor de film 'Goodnight for Justice', met daarin 90210-collega Luke Perry en een aantal afleveringen van 'The Secret Life of the American Teenager'. In 2010 emigreerde Jason terug naar geboorteland Canada. Daar pakte hij het acteerwerk weer op en speelde hij in vier seizoenen van de comedy 'Call Me Fitz'.



Eind vorig jaar haalde Priestley alle krantenkoppen nadat hij verklaard had Harvey Wienstein ooit op het gezicht te hebben geslagen. Het incident gebeurde volgens Priestley in 1995 op een feestje na de uitreiking van de Golden Globes. “Hij misdroeg zich. Opeens wilde hij vechten”, herinnert de acteur zich. Priestley ging daar niet op in en duwde Weinstein. Voor hij er erg in had, werd hij bij zijn kraag gegrepen door beveiligingsmensen die hem naar buiten brachten.

Priestley ging ook daar het leven als womanizer. In de jaren ‘90 had hij relaties met medespelers Shannen Doherty en Christine Elise. In 1999 was hij één jaar getrouwd met actrice Ashlee Petersen. Zes later trouwde hij met visagiste Naomi Lowde. Met haar heeft Jason een dochter en een zoon.

Shannen Doherty (Brenda Walsh)

Kindsterretje Shannen (nu 47 jaar) speelde Brenda, de tweelingzus van Brandon. Na vier tumultueuze seizoenen verliet de toen 23-jarige actrice de show.

Later werkte ze opnieuw met ‘90210'-producer Aaron Spelling samen voor de succesvolle serie 'Charmed', over drie behekste zussen. In 1995 speelde Shannen in de film 'Mallrats', in 2001 was ze te zien in 'Jay and Silent Bob Strike Back'. Vijftien jaar nadat ze de bekendste postcode ter wereld verlaten had, keerde de actrice terug als Brenda voor zeven afleveringen. Daarna tekende ze voor een aantal realityseries over haar eigen leven, waaronder ‘Shannen Says’.

Naast televisiewerk gaat Shannens hart uit naar dieren. Ze zet zich onder meer in voor 'de cove guardians' die strijdt tegen het dolfijnenleed in het Japanse Taiij. Het liefdesleven van de brunette is turbulent te noemen. Zeven jaar geleden trouwde ze voor de vierde keer.

In 2015 vertelde de actrice dat ze gediagnosticeerd was met borstkanker. Die zou volgens een fout van haar manager te laat ontdekt zijn, waarna een rechtszaak tegen hem begon. Inmiddels heeft ze de strijd met kanker overwonnen.

Jennie Garth (Kelly Taylor)

Jennie Garth woonde nog niet lang in Hollywood toen zij op haar achttiende werd ontdekt. Ze speelde tien seizoenen lang de aantrekkelijke Kelly, werd een idool van de jonge mannelijke kijkers en pakte daarna een nieuwe grote rol als de zus van Amanda Bynes in 'What I Like About You'. Dat Jennie ook kan dansen, liet ze zien in de danscompetitie 'Dancing With The Stars 2007'. Vlak voor de finale werd ze geëlimineerd.

In 2014 dook Jennie met collega Tori Spelling op in de komedie 'Mystery Girls'. Een jaar later heeft de 43-jarige ster haar eigen realityserie 'The Jennie Garth Project', waarin onder meer haar huis volledig verbouwd werd.

Ook in haar privéleven haalde de blondine een bezem door haar leven. In 2012 scheidde ze na elf jaar van ‘Twilight’-acteur Peter Facinelli. Ze hebben drie dochters: Luca Bella, Lola Ray en Fiona Eve. Garth is ook na de serie nauw bevriend gebleven met Tori Spelling, de twee spreken geregeld af en werken ook samen aan een project waar ze echter nog niets over kwijt willen.

Ian Ziering (Steve Sanders)

Ian speelde de 16-jarige praatjesmaker Steve toen hij zelf 26 jaar oud was. Hij was tien jaar lang in alle seizoenen te zien. In 2005 speelde de acteur met ‘90210'-vriend Brian Austin Green fictieversies van zichzelf in de thriller 'Domino'. Hij pakte naast een verschijning in 'CSI New York' vooral nog wat rollen in kleine producties. Ook deed hij de laatste jaren mee in heel wat B-fims en realityreeksen zoals ‘ Worst Cooks in America’. De acteur is inmiddels 54.

Net als Jennie Garth trainde Ian zich suf voor 'Dancing With The Stars'. Acht jaar geleden stapte de acteur voor de tweede keer in het huwelijksbootje, met een verpleegster. Ze kregen twee dochters. Zijn eerste huwelijk (1997-2002) was met Nathalie Schieler, die een gastrol had in ‘90210'.

Tori Spelling (Donna Martin)

Tori, dochter van ‘90210'-producer Aaron Spelling, deed auditie voor de serie onder een valse naam. Ze wilde niet herkend worden als 'de dochter van', maar dat mislukte. In de serie speelde ze de 17-jarige fashionista Donna. Tori speelde de meeste afleveringen van de hele cast: maar liefst 291.

Afgezien van de film 'Scary Movie 2' stortte Tori zich in haar leven na 90210 vooral op televisiewerk. Ze speelde in een moderne versie van 'A Carol Christmas' (2003) en als een parodie op zichzelf in de sitcom 'So Notorious' (2006).

Haar huwelijk met Dean McDermott, haar collega in de kleine film 'Mind Over Murder', zorgde voor flink wat geld in het laatje. Ze tekenden voor de realityseries 'Tori & Dean: Home Sweet Hollywood' en 'Tori & Dean: Cabin Fever' en 'True Tori'. Ook speelde ze naast 90210-vriendin Jennie Garth in de 2014-serie 'Mystery Girls'. Inmiddels ziet het er financieel veel minder rooskleurig uit voor het koppel.

Tori en Dean gaan de laatste maanden door erg moeilijk tijden in hun huwelijk en dat zou ook leiden tot financiële problemen. “Ze vlogen elkaar naar de keel en maakten ruzie over geld, hadden meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen en over Tori’s gezondheidsproblemen,” vertelde een insider eerder deze week. Het koppel werd ruziënd gespot in Target, een Amerikaanse budgetwinkel. De blondine is moeder van vijf kinderen: Liam, Stella, Hattie, Finn Davey en Beau Dean.

Luke Perry (Dylan McKay)

Soapacteur Luke deed auditie voor de rol van Steve Sanders, maar werd uiteindelijk cultuurhistoricus Dylan McKay. Hij kreeg al snel het stempel een look-a-like te zijn van James Dean.

Perry verliet de reeks halfweg, maar keerde terug voor de laatste afleveringen. Daarna bleef hij actief in de filmwereld met rollen in 'Oz', 'Jeremiah', 'Windfall' en 'Body of Proof'. In 1992 leverde een bijrol in 'Buffy the Vampire Slayer' hem een relatie met tegenspeelster Kristy Swanson op. De twee waren een jaar samen. Ook had hij een gastrol in 'Will & Grace' en een terugkerende rol in 'What I Like About You', met Jennie Garth.

Luke durfde het ook aan op te treden in het theater en speelde zelfs op Broadway. Begin 2004 maakte hij zijn debuut op West End in Londen in het toneelstuk 'When Harry Met Sally'. De laatste jaren is Perry nog steeds actief in films, al is dat voornamelijk in kleinere films die meteen op video uitkomen. Komend jaar zal hij wel te zien zijn in ‘Once Upon a Time in Hollywood’, de film van Quentin Tarantino, waarin ook Leonardo DiCaprio en Brad Pitt te zien zijn.

Zoals vele collega's heeft Luke een scheiding op zijn naam staan. Hij trouwde in 1993 met Rachel Sharp, tien jaar later scheidde het stel. Ze hebben twee kinderen: Jack en Sophie.

Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman)

Gabrielle kreeg de rol van Andrea die een onbeantwoorde verliefdheid koesterde voor Brandon. Ze verliet de show op haar 35ste, na zes seizoenen.

Later kreeg Gabrielle een eigen dagelijkse talkshow, die slechts één seizoen werd uitgezonden. Ze had gastrollen in 'Touched by an Angel', 'JAG' en 'Nip/Tuck'. 'Avatar: The Last Airbender' en 'Batman The Brave and the Bold' staan ook op haar cv. In 2008 was ze te zien in de serie 'My Alibi'. Op haar 54ste was ze nog te zien in de thriller 'The Suicide Note'. Vandaag is Carteris nog actief in de filmwereld maar niet meer vaak op het scherm. Ze is voorzitster van SAG-AFTRA, de officiële vakbond voor acteurs in Hollywood. Meer dan 100.000 acteurs zijn daarbij aangesloten.

Gabrielle is sinds 1992 netjes getrouwd met Charles Isaacs. Ze hebben twee meisjes: Kelsey Rose en Mollie Elizabeth.



Brian Austin Green (David Silver)

Brian was de jongste van de bende, toen hij op 17-jarige bij de start werd gecast. Hij was 26 jaar toen hij na tien seizoenen stopte. Daarna was hij de tegenspeler van Freddie Prinze Jr. in de sitcom 'Freddie', was hij te zien in 'Terminator: The Sarah Connor Chronicles' en zat hij twee jaar in 'Desperate Housewives'.

Brian heeft een reputatie als het gaat om vrouwen. In 1992 viel de acteur voor de charmes van ‘90210'-collega Tiffani-Amber Thiessen. Ze gingen drie jaar met elkaar om. Van 1999 tot 2003 was de acteur verloofd met een tweede collega, Vanessa Marcil. Met haar kreeg hij een zoon.

In 2010 trouwde Brian de 13 jaar jongere superster Megan Fox. Zij kregen drie kinderen, scheidden in 2015, maar kwamen in 2016 terug bij elkaar.