Hoe 'invaller' Dominique Deruddere er voor spek en bonen bijzat in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

23u05 0 Vier TV Wat een ‘sof’ van een aflevering, die derde ‘Slimste Mens ter Wereld’. Met veel begrip voor regisseur Dominique Deruddere, die te elfder ure welwillend de recent geopereerde voetbalspecialist Johan Boskamp kwam vervangen. Maar van een slechte invalbeurt gesproken. Deruddere sprong dan wel maatje Van Looy in nood bij, maar zat er voor het overige volledig voor spek en bonen bij. En, ongelukkig genoeg, met een rooddoorlopen oog, het gevolg van een gesprongen adertje in de nacht voor de opnames.

Het zorgde voor een creepy zicht telkens Deruddere recht in de camera keek. De filmregisseur verwittigde de kijkers meteen dat ze op hun hoede moesten zijn. ‘Het is de eerste keer dat ik nuchter op tv kom’, maakte hij duidelijk. Had ie misschien toch beter een neut of twee, drie binnengekapt voor aanvang van de quiz. Nu was hij noch lollig noch van enig quiz-nut.

Winnares van de avond werd alweer Goedele Wachters, die voor het eerst zichzelf niet volledig perfect onder controle had en na haar tweede finale-overwinning de armen in de lucht smeet. Met recht en rede, want met een ticket voor een vijfde deelname op zak, is Goedele nu al min of meer verzekerd van een plaats in de finaleweken. Wat straks nog komt is allemaal bonus voor het VRT-nieuwsanker. En ook haar score mocht er zijn: ruim meer dan die van Thijs en Dominique samen.

Verder ook nog een uitschuivertje in deze ‘Slimste Mens’. De opnames van dit VIER-programma worden zo kort mogelijk op uitzenddatum gepland, maar toch durft er al eens een mop de mist ingaan door de actualiteit. Zo maakte Maaike Cafmeyer, in volle Weinstein-zaak en de ‘#metoo’-tsunami een vervelend mopje. ‘Ik mag niet naar oudere mannen kijken. Bij ons is de regel aanraken mag, kijken niet’. Tja…

De leukste quotes

Deruddere (bij aanvang): ‘Het is de eerste keer dat ik nuchter op tv ben. Normaal drink ik een glas of twee om de relax erin te krijgen maar ja, ik dacht ik moet mijn verstand er bij houden’.

Deruddere (over zijn leven in LA): ‘Ik was in een winkel naar meubels aan het kijken. Ik draaide me om en ik bots tegen iemand. Dat was Stievie Wonder. Ik zweer het, het is echt waar’.

Maaike Cafmeyer (over tatoeages): ‘Ik heb een tattoo van een walvis op mijn gat. Vroeger was dat een dolfijn’.

Thijs Vanneste (over eetgewoonten): ‘Ik lust heel veel niet. Ik heb graag definitie op mijn bord. Dat ik zie wat wat is. Zoveelse simpeler, zoveelste lekkerder’.

Thijs (over leeftijden): ‘Oei, nu vraagt ge weer iets. Hoe oud mijn zoon is? Mijn vrouw klapt altijd in maanden. Vijftien maanden is Sis’.

Erik: ‘Ik reken nog altijd in franken. Ik ben tegen verandering. Maar ik drink nu wel. Op zaterdag. Ik drink veel. Allez … Heb je niet het gevoel dat ik veranderd ben?’

Deruddere (bij rekenvraag): ‘De vierkantswortel van 256? Geen idee. Vier?

Hilarische momenten

Erik Van Looy laat ons kennis maken met zijn culinaire leven. ‘Het raarste wat ik ooit gegeten heb? Dingen die over datum zijn. Ik vind het zonde om iets weg te gooien. Ik eet ook niets wat groen is. Ik eet geen groen eten’.

Tijdens de 3-6-9-ronde ontstaat een hele discussie nadat Van Looy gespeeld gegaapt heeft. ‘Je had beter een bruggetje uitgebeeld, in plaats van een bruggetje te maken’, krijgt hij te horen.

Maaike begint aan een vreselijk lang verhaal waarvan ze op een gegeven ogenblik zelf de pointe is vergeten. Als ze dan zegt dat ze een lang verhaal kort wil maken, krijgt ze lik op stuk van Marc-Marie Huijbregts: ‘Dat kan niet meer!’

Goedele (na haar fotoronde met merken): ‘En ik mag als journalist geen reclame maken’.

Erik (na de finale): ‘Is er iets dat ik niet weet? Interessante finale, maar, euh…’.

Kantelmomenten

Na de ‘3-6-9’-ronde die dit seizoen helemaal is omgevormd tot een kwartiertje kolder, leut en plezier, slaat Goedele meteen toe. En zakt Thijs weg tot een gevaarlijke lage stand. Altijd moeilijk om dan rustig verder te spelen. Gelukkig puzzelt hij meteen snel en goed. Maar ook de concurrentie ziet de oplossingen snel.

De fotoronde blijkt te eenvoudig, want het trio speelt snel en goed.

Net zoals een dag eerder kan de filmpjesronde zijn ding niet doen. Deruddere weet slechts twee antwoorden op zijn fragment, Thijs en Goedele elk drie. Maar enkel Goedele kaapt extra tijd weg en wint met een behoorlijk hoge score.

In de finale heeft Thijs uiteindelijk genoeg aan een magere drie juiste antwoorden op zes vragen. En had Dominique Deruddere zelfs de kans om de finale te winnen. Hij vergat alleen dat China een behoorlijk grote kernmogendheid is. Waarop hij geen enkel idee had wie Dirk Frimout was en dus terecht naar huis werd gespeeld.

De eindscore (voor het finalespel)

Goedele Wachters 528 sec.

Thijs Vanneste 293 sec.

Dominique Deruddere 184 sec.

De stand

1. Goedele Wachters 3 deelnames 2 overwinningen

2. Thijs Vanneste 2 deelnames 1 overwinning

3. Bartel Van Riet 2 deelnames

4. Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname

Nieuwkomer: Frances Lefebure