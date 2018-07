Hoe heel Groot-Brittannië platgaat voor 'Temptation'-variant 'Love Island' Jan Debackere

09 juli 2018

08u19

Bron: De Morgen 0 TV Niet alleen het WK voetbal houdt de Engelsen in de ban. Love Island, de Britse versie van Temptation Island, wordt even druk besproken, tot in het parlement. 'Dit gaat over relaties en hoe mensen met elkaar omgaan en elkaar afwijzen.'

Wat de brexit is? De 21-jarige Hayley uit Liverpool hoorde het even donderen in Keulen toen ze met collega-kandidaten uit Love Island gezellig over de actualiteit zat te kletsen aan de rand van het zwembad. Dat haar land niet langer lid van de Europese Unie wil zijn? Wist ze niet. "Betekent dat dan dat we geen bomen meer zullen hebben?", voegde ze om onduidelijke redenen toe.

Elf vrijgezellen worden gedropt in een villa op Mallorca waar zeventig camera's hen continu in de gaten houden

Voor deelname aan realityprogramma's mag een minimum-IQ of een basiskennis actualiteit dan wel geen vereiste zijn, dat de jonge Hayley de brexit niet kent, verbaast vele Britten. Neem daarbij het leuke statistiekje dat veel meer Britse jongeren zich dit jaar kandidaat stelden voor Love Island – ze waren met 85.000 –, dan om aan de universiteiten van Oxford en Cambridge te mogen studeren.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN