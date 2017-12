Hoe heeft actrice Joke Emmers leren kussen? DBJ

15u52

Bron: VIER 0

Vanavond start de eerste finaleweek van De slimste mens ter wereld. Radiopresentatrice Linde Merckpoel is de eerste finalist die terugkomt, maar het is actrice Joke Emmers die het meest van zich laat spreken. Zij heeft het namelijk over haar eerste kust en hoe ze daarvoor oefende, een lepeltje bleek daarbij essentieel. Linde en Joke nemen het vanavond op tegen politicus Sammy Mahdi, de juryleden zijn Sven de Leijer en Jan Jaap Van der Wal.

SBS Joke Emmers