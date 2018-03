Hoe Harvey Weinstein van zijn voetstuk viel, je ziet het vanavond in Telefacts MVO

21 maart 2018

09u50 0 TV Telefacts komt morgenavond met de BBC-reportage ‘Weinstein: The inside story’, die aan het licht brengt hoe filmproducer Weinstein jarenlang zijn wanpraktijken in de doofpot kon stoppen en hoe hij uiteindelijk toch van zijn voetstuk viel.

Harvey Weinstein was decennialang de koning van Hollywood. Hij werd geroemd als één van de meest succesvolle producers ooit en behoorde tot de meest invloedrijke figuren in de filmindustrie. Tot hij zes maanden geleden beschuldigd werd van seksuele intimidatie. De ene vrouw na de andere getuigde over seksueel machtsmisbruik, aanranding en zelfs verkrachting. Onder hen ook grote namen, zoals Uma Thurman en Salma Hayek. De talrijke beschuldigingen aan het adres van Weinstein betekenden ook de ondergang van zijn bedrijf, The Weinstein Company. Gisteren vroeg de filmstudio officieel het faillissement aan.