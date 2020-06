Hoe gaat het nog met Grietje Vanderheijden uit ‘Lili en Marleen’? “Ik droom ervan om nog eens voor een camera of op een podium te staan”

TV

Tot afgelopen zondag kon je op VTM Grietje Vanderheijden (42) nog eens op tv zien in herhalingen van ‘ Lili en Marleen ’. Acteren doet de blondine al eventjes niet meer, al is de showbizzdeur nog niet volledig dicht. “Door de heruitzendingen word ik nu opnieuw herkend op straat”, vertelt ze in Story. Intussen heeft ze wel een succesvolle carrière in een heel andere sector uitgebouwd. “Ik heb me heel goed door de coronaperiode kunnen slaan.”