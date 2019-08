Hoe gaat het nog met ‘Big Brother’-winnares Ellen Dufour? “Ik mocht Laura Pausini al onder handen nemen” SDE

13 augustus 2019

10u00

Bron: NB 6 TV In 2001 won Ellen Dufour (38) de tweede editie van ‘Big Brother’. De 130 dagen in het huis veranderden haar, vertelt ze in Het Nieuwsblad. “Ik was echt klein en naïef.”

Ellen Dufour was amper 21 toen ze in 2001 ‘Big Brother’ won, en haar verblijf in het huis liet een behoorlijke indruk achter. “Ik ben als een ander mens het huis buitengestapt”, vertelt ze. “Ik was op héél korte tijd volwassen geworden. Waarin je die evolutie zag? Mijn medebewoners wisten allemaal perfect wat ze zouden doen als ze de hoofdprijs van 125.000 euro – dat was toen vijf miljoen Belgische frank – zouden winnen. Een zaak beginnen, bijvoorbeeld. Ik vroeg me af of ik er een auto mee kon kopen. Eigenlijk wist ik het totaal niet. Zie hoe naïef en klein ik was. Toen ik effectief het geldbedrag opstreek, heb ik er een huis mee gekocht. Op advies van mijn vader, een immobiliënmakelaar. Het is mijn beste investering.”

Nadat ze het enkele jaren als zangeres en presentatrice probeerde, stampte Dufour uiteindelijk haar eigen schoonheidssalon uit de grond. De inspiratie daarvoor haalde ze uit haar tijd als tv-gezicht. “In de make-upstoel vond ik het altijd zo leuk om mooi opgemaakt te worden. Het was een rustmoment”, klinkt het. “Dat gevoel wil ik op mijn klanten overbrengen: geniet van de me-time. Even geen stress aan het hoofd.” Eén keer mocht Dufour de bekende Italiaanse zangeres Laura Pausini onder handen nemen. “Mijn voormalige roadie contacteerde me of ik haar nagels wilde doen voor haar concert in Brussel. Ik moet checken of dat wel in mijn agenda past, antwoordde ik. Toen ik het verhaal aan mijn vriend vertelde, verklaarde die mij voor gek dat ik het aanbod misschien ging laten schieten. Hij bleek Italiaans geleerd te hebben dankzij de eerste hits van Laura Pausini. Ik heb dus snel toegezegd. Op voorwaarde dat mijn vriend haar mocht ontmoeten. Wat bleek zij een sympathiek mens te zijn.”