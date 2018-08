Hoe gaat het 50 jaar na de tv-serie met Pippi, Tommy en Annika? (En met dat vervelende aapje)

Harmen van Dijk

03 augustus 2018

14u48

Bron: Trouw 0

Precies vijftig jaar geleden werd de legendarisch tv-serie Pippi Langkous opgenomen. Hoe gaat het met actrice Inger Nillson?

Inger Nilsson is nu 59, maar nog steeds wordt ze overal herkend als Pippi Langkous. "Laatst kwam ik uit de metro en een moeder achtervolgde me met haar kind. Ik had er geen zin in en bovendien: zo’n kind moet helemaal niet weten dat Pippi intussen een oude dame is. Dat is zoiets als vertellen dat de kerstman niet bestaat."

