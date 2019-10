Hoe één seconde allicht besliste over winst of verlies in ‘Slimste Mens’ Aflevering 5 Mark Coenegracht

21 oktober 2019

22u45 1 TV ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is en blijft een bijzonder grillige quiz. Doorgaans wordt in de filmpjesronde met massa’s seconden gegoocheld, maar in de finale kan één seconde al voor winst of verlies zorgen. Vraag het maar aan Philippe Geubels, die in zijn finale perfect door had dat de 60 seconden die hem restten, wellicht de uitschakeling betekende. Maar dat 61 seconden hem waarschijnlijk een zesde deelname hadden opgeleverd. Nu heeft hij enkel een plaats voor de finaleweken op zak.

Eerlijk, het is een beetje jammer dat nieuwkomer en Ghostrockers-actrice Tinne Oltmans dankzij dat ene secondje de leukste ‘Slimste Mens’-speler ooit uit de quiz speelde. Het wordt de volgende aflevering wennen. Geubels was namelijk avond na avond én geestig én grappig én slim. Oltmans probeerde dan weer grappig te zijn, maar kwam erg geforceerd over. Voor het overige geen kwaad woord. Ze was erudiet, gefocust en slim. Niet onbelangrijk als je de Slimste Mens wil worden. Maar wilden we ook echt wel weten hoe goed ze een zebra die een dolfijn nadoet kan imiteren? Of dat ze één sexy en één vrolijke wenkbrauw heeft? En dat 118.000 fans haar volgen op sociale media?

Aan de inzet van Geubels lag het alvast niet. Ook bij zijn vijfde deelname speelde hij opvallend hardnekkig. Eigenlijk werd hij vooral genekt door de makers van de quiz. Tijdens zijn fotoronde (over beroemde schilders en kunstenaars) wilde de komiek alle foto’s meteen laten passeren, maar dat gebeurde absoluut niet vlot en snel. Of toch alvast traag genoeg zodat de concurrentie zeven correcte antwoorden kon geven. Tot lichte ergernis en frustratie van de komiek.

Nog een opmerkelijk moment in de quiz. Merkwaardig dat Geubels gokte dat een jaar studeren op kot 2.000 kost. Tinne hield het op 5.500 euro en Lotte op 5.600 euro. Het zullen de zenuwen geweest zijn, want één jaar studeren kost gemiddeld 13.792 euro. Vraag het maar aan gezinnen met een student of twee in huis…

De exit van Philippe Geubels zorgt er alvast voor dat vanavond drie vrouwen in de Slimste Mens zitten. Dat is overigens geen primeur. In 2017 zaten schrijfster Dalilla Hermans, presentatrice Frances Lefebure en nieuwsanker Goedele Wachters netjes naast elkaar. Ze kregen toen een resem vrouwonvriendelijke grappen en opmerkingen over zich heen, wat flink wat reacties opleverde bij het grote publiek. Vanavond nemen Tinne en Lotte het op tegen nieuwkomer en sopraan Astrid Stockman.

Over de jury valt weinig te melden: Nederlander Jeroen Van Koningsbrugge was slechts heel eventjes leuk. Maaike Cafmeyer bleef opvallend stil.

Tot slot nog een leuk wistje-datje: zowel Philippe Geubels als Erik Van Looy houden van mayonaise op hun spaghetti. Rare kerels…

De leukste quotes

Erik Van Looy (over nieuwkomer Tinne): ‘Als ik het nu zo bezie, Philippe, als gij nu een zwarte pruik opzet, is het hier precies K3’ (met de blonde Tinne en de rosse Lotte).

Geubels (over gekke vragen aan seksuologe Lotte): ‘Ge vertelde straks toch dat er zo een rare was die altijd als hij klaar kwam ’t is gebeurd riep…’.

Geubels (reageert vrank na een opmerking van Erik dat het lang duurde voor hij de geschiedenis van zijn computer wiste): ‘Het is daarmee dat ge gescheiden zijt’.

Kantelmomenten

Tinne Oltmans puzzelt slecht, maar zet alles recht in een strakke fotoronde. Daar verliest Lotte tijd en beslist Philippe tactisch te spelen. Dat lukt niet echt.

Na de eerste beurt in de filmpjesronde is de stand in evenwicht. Maar dan slaat Lotte toe door 40 seconden binnen te halen bij de ronde van Philippe. Ze speelt nadien gewoon uit.

In de finale zijn Tinne en Philippe aan elkaar gewaagd. Bij de vraag over hits van Elton John zakt Geubels één seconde te veel. Tinne speelt uit met drie goede antwoorden over Darwin.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Lotte Vanwezemael 319 sec.

2. Tinne Oltmans 296 sec.

3. Philippe Geubels 288 sec.

De stand

1. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 3 deelnames 3 overwinningen

3. Natalia 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Tinne Oltmans 1 deelname 1 finale gewonnen

5. An Wauters 1 deelname

Zouzou Ben Chicka 1 deelname

Jaak Van Assche 1 deelname

Nieuwkomer

Sopraan Astrid Stockman