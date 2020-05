Exclusief voor abonnees Hoe een journalist 14 jaar lang vocht om de wandaden van pedofiel Epstein bloot te leggen: “Hoe jonger ze waren, hoe liever hij het had” Silke Denissen

26 mei 2020

16u19 0 TV “Dit is waarschijnlijk de ergste van alle #MeToo-zaken. Erger dan Weinstein, erger dan Cosby. Dat zijn enkele erge verhalen, maar deze is erger." Misdaadauteur James Patterson heeft het over Jeffrey Epstein, de financier en miljonair die tientallen minderjarige meisjes seksueel misbruikte. Patterson en enkele journalisten schreven een onthutsend boek over z'n misdaden - ‘Filthy Rich’, in de hoop hem zo ten val te brengen. Van dat boek is nu een Netflix-minireeks gemaakt.

De bal gaat aan het rollen in 2006. Voormalig oorlogscorrespondent Tim Malloy is aan het werk bij de plaatselijke tv-zender in Palm Beach, wanneer hij een opmerkelijk telefoontje krijgt. “Een jongen vertelde me dat hij les volgde aan de Royal Palm Beach High School. En hij zei dat er een oudere man was aan wie de jonge meisjes massages gaven." De meisjes - tieners nog - verdienen grof geld aan hun bezoekjes. Wanneer de jongen ophangt, beseft Malloy dat hij z'n naam niet heeft genoteerd - “Hij was nog een kind.” Maar z'n interesse is gewekt. “Ik begon wat rond te vragen in Palm Beach, waar ik woon. Een vriend van me, een politie-agent, impliceerde dat er iets gaande was.” Het blijkt om financier Jeffrey Epstein te gaan. Een jaar eerder was de politie in z'n huis binnengevallen, na getuigenissen van meisjes dat hij hen betaalde voor massages - en nog wat extra’s.

