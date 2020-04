Exclusief voor abonnees Hoe een 9-jarig meisje verslag deed over een moord: het ware verhaal achter Apple+-serie ‘Home Before Dark’ Silke Denissen

02 april 2020

15u00 0 TV Hilde Lysiak is amper 13 jaar oud, maar nu al werd er een prestigieuze tv-reeks aan haar leven gewijd. Het gebeurt dan ook niet elke dag dat een meisje op 9-jarige leeftijd een moord aan het licht brengt.

De 9-jarige Hilde Lysiak verhuist met haar familie van Brooklyn naar een slaperig stadje in Pennsylvania waar haar vader Matthew, een journalist, opgroeide. Het is een hele verandering, zeker aangezien haar papa niet echt met open armen ontvangen wordt. De nieuwsgierige Hilde ontdekt al snel dat die kille ontvangst alles te maken heeft met een moordzaak uit het verleden waar haar vader bij betrokken is. Ze kruipt in de huid van journalist en gaat op onderzoek uit om die cold case op te lossen.

