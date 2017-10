Hoe burgemeester Lippens en Danira Boukhriss voor hét moment van de avond zorgen Mark Coenegracht

22u51 46 VIER TV Niet de kandidaten, maar gelegenheidsvragenstellers burgemeester Lippens en Danira Boukhriss Terkessidis gingen tijdens de tweede aflevering van 'De Slimste Mens ter Wereld' met alle aandacht aan de haal.

Terecht, Leopold Lippens, graaf en burgemeester van Knokke-Heist, die vrijdag 76 jaar wordt en al heel zijn leven tegen koelboxen strijdt, wilde gewillig als kakelende kip opdraven in een vraag voor de 'Open Deur'-ronde. Hét moment van de avond en nog een betere stoot dan de voormalige voorzitter van de Voetbalbond, De Keersmaeker, die zich voor 'De Slimste Mens' in 2014 in straffe pretparkattracties liet stoppen. Een zedig naakte Danira viel ook op door zich in dezelfde vragenronde op de tonen van 'Sexual Healing' van Marvin Gaye met champagne te douchen.

Deelnemers Goedele Wachters, Bartel Van Riet en nieuwkomer Thijs 'Van Echelpoel' Vanneste vielen minder op. In een behoorlijk zwak gespeelde aflevering haalde geen van de drie kandidaten de ondergrens van 300 seconden. Spannend was het wel, want winnaar Vanneste won met welgeteld 33 seconden bonus op nummer drie, Bartel Van Riet, die zelf maar 10 seconden minder scoorde dan Goedele. In een ook al zwakke finale moest Bartel de duimen leggen voor Goedele Wachters, die zich nu al heeft geprofileerd als een taaie kandidate.

Dat ondervond nieuwkomer Vanneste, die een paar keer in vinnige een-tweetjes terecht kwam. Zij verwees naar de 'karren' op de parking in de Kempen, hij hoopte 'stiekem' dat Bartel Van Riet de finale zou winnen. Wat niet gebeurde, ook al lag voor de Groene Man de weg vrij om Goedele naar huis te sturen met de eenvoudige antwoorden 'Christoffel' en '1492' op de vraag "wat weet je over Columbus". Maar ook Goedele 'blokkeerde' vrolijk en vond de antwoorden 'Duitsland' en 'Griekenland' niet op de vraag om Europese landen die op 'land' eindigen op te sommen. Uiteindelijk trok het VRT-nieuwsanker aan het langste eind. Zij gaat naar haar derde deelname.

De leukste quotes

Thijs Vanneste (zonder lang, wat vettig uitziend haar, maar de lokken netjes tot staart verwerkt): "Mijn madam zei niet met uw haren los...".

Goedele (over tatoeages): "Ik denk dat er niks is wat mooi genoeg is om er een leven lang mee rond te lopen". Waarop Vanneste: "En een vent?"

Jurylid Karen (bij haar eerste interventie): "Seg, aj kan na al nie klappe".

Bartel: "Dessel is zo hard het centrum van de Kempen dat het er bijna afvalt."

Geubels (tegen Karen): "Ik heb onlangs gekeken naar Camping Karen en James. Dat was met mensen met een mentale beperking op bezoek. Dat was zo schoon hoe jij daar mee omging. Vooral ook met die James."

Geubels (omschrijft de kandidaten): "Bartel Van Riet, de natte droom van veel vrouwen. Goedele, de natte droom van veel mannen. En Thijs ... is hier ook. Ik dacht eerst dat het de concierge was die iemand zijn zetel aan het warm houden was."

Erik: "De Cupidoboog. Niemand wist dat. Goed zo, we hebben weer iets bijgeleerd." (de Cupidoboog is het hartvormig gedeelte van de bovenlip dat zich onder de neuspunt bevindt).

Thijs (over zijn verleden) "Ik heb veel te veel meegemaakt. Op een dorpsfeestje Jagermeister binnengekapt. Het volgende dat ik weet is dat ik met halve tanden in mijn tong zat."

Geubels (nadat Vanneste meedeelt dat hij opnieuw vader wordt): "Hoe mijn kind heet? Emanuelle. Naar mijn favoriete film ... Een deugnietje."

Thijs (wie de finale gaat winnen); "Qua kennis denk ik dat Goedele doorgaat, maar stiekem hoop ik op Bartel. Ik heb een reden, Bartel heeft een café..."

Van Riet (in volle finale): "Rushdie... dat klinkt als een gerecht" (het ging eigenlijk over Salman Rushdie, de auteur van De Duivelsverzen, die moest onderduiken nadat een fatwa werd uitgesproken).

Hilarische momenten

Tijdens de 3-6-9-ronde moet Erik Van Looy een vraag voorlezen over de juiste uitspraak van Tbilisi. Het loopt helemaal in het honderd, waarbij de presentator nauwelijks nog uit zijn woorden raakt en de kandidaten niet meer weten wat ze moeten zeggen. Geubels doet er nog een schepje bovenop door te roepen 'En dan heeft hij nog niet gezopen...'. Erik blijft er haast in en pakt dan uit met de vraag 'hou je van vlinders?', waarop Geubels 'precies de zin van een kinderlokker' antwoordt.

StuBru-presentator Gunther D en burgemeester van Knokke-Heist én graaf Leopold Lippens zorgen voor hét moment van de avond. Lippens komt op blote voeten, verkleed als kip, aangelopen en kakelt er even op los om duidelijk te maken dat de vraag over fipronil gaat. Wat later is het de beurt aan Danira Boukhriss Terkessidis om zedig bloot een champagnedouche te nemen als inleiding op de vraag hoe je de ecologische voetafdruk kan verkleinen. Het brengt Van Looy tot een oprechte 'allez' en een langerekt 'jaahh'.

Bartel Van Riet gaat even de mist in als hij in een foto van AC/DC De Strangers ziet. Waarop Geubels: "Hier zijn ze hun bekende hit Bij de Rijkswacht aan het brengen...".

Kantelmomenten

Thijs en Bartel spelen een goede en snelle 'Open Deur'-ronde. Goedele verliest veel tijd. Goedele en Thijs puzzelen vervolgens sterk, maar nu is het Bartel die tijd verliest. In de immer gevaarlijke fotoronde, krijgt Goedele een erg moeilijk thema ('bekende ogen'). Ze herkent weinig BV's en verliest veel tijd. De filmpjesronde is ronduit dramatisch voor de drie kandidaten, die elk niet verder raken dan twee goede antwoorden. Thijs weet zelfs het woord 'Concorde' niet bij het fragment over het dramatisch ongeval in Parijs. Toch wint de zanger. De eindscore is voor de drie deelnemers evenwel niet flatterend. Niemand haalt de kaap van 300 seconden.

In de finale tussen Goedele en Bartel flateren beiden om beurten. Goedele blokkeert als ze Europese landen moet opsommen, Bartel vergeet eenvoudige antwoorden als 'Christoffel' en weet niets over Salman Rushdie. Hij kan vooalsnog Goedele naar huis spelen maar weet niets over Chelsea Manning, voorheen Bradley Manning, gelinkt aan WikiLeaks. Een kolfje naar de hand van het VRT-nieuwsanker die meteen naar een derde deelname doorstoot.

De eindscore (voor het finalespel)

Thijs Vanneste 296 sec

Goedele Wachters 273 sec.

Bartel Van Riet 263 sec.



De stand

1. Goedele Wachters 2 deelnames 1 overwinning

2. Bartel Van Riet 2 deelnames

3. Thijs Vanneste 1 deelname 1 overwinning

4. Rob Vanoudenhoven 1 deelname



Nieuwkomer: Dominique Deruddere