Hoe Axel Daeseleire ooit een stuk van een eeuwenoude tempel stal: “Het lag er nu eenmaal” Noud Jansen

22 februari 2019

11u00

Bron: Humo 0 TV In ‘Trafiek Axel’ steekt Axel Daeseleire (50) zijn neus metersdiep in een aantal onfrisse zaakjes genre orgaanhandel, identiteitsdiefstal en adoptiezwendel. Toch is Daeseleire zelf niet geheel onschuldig.

“Oké, ik zal het dan maar bekennen”, vertelt Daseleire in Humo. “In 2003 was ik op vakantie in Turkije, en heb ik een brokstuk uit een oude tempel ontvreemd in Aphrodisias. Een lompe steen van een kilo of 3, Korinthisch, denk ik. Dat ding lag daar nu eenmaal, dus ik stak het snel in m’n rugzak: ‘Souvenirtje voor thuis.’

Voor de vlucht terug had ik het in vuile was gewikkeld en onderin in mijn reiszak geduwd. Een goeie beslissing, want ze hebben het ondanks een extra controle niet gevonden. Nog een geluk, want ik denk dat ik het wel aan mijn vijs had gehad als ze me toen hadden gepakt. Da’s cultureel erfgoed dat ik daar heb ontvreemd, hè? Nu ja, ik was nog relatief jong en onbezonnen, zullen we maar zeggen.”

