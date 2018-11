HLN kijkt tv: dit zijn onze tips voor vanavond MVO

15 november 2018

15u10 3 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Expeditie Robinson’, 20u35 op VIER

Het belooft een bijzonder spannende aflevering van ‘Expeditie Robinson’ te worden, vandaag op VIER. Op dag 25 van de expeditie lopen de gemoederen hoog op, gezien de ontknoping nadert. Complotten alom op het eiland, met een verrassende twist. Het blijft nagelbijten tot aan het einde, en daar heeft de persoon die terugkeert van het winnaarseiland terugkeert veel mee te maken.

‘The Usual Suspects’, 20u40 op CAZ

Wie de spanning liever in fictie opzoekt, kan straks zappen naar CAZ, waar de topthriller ‘The Usal Suspects’ wordt uitgezonden. Verbal Kint is de enige overlevende van 5 daders die een schip vol drugs hebben overvallen. Agent Kujan, die de 5 al eerder onder ogen kreeg, merkt dat er iets niet klopt aan de situatie en probeert de waarheid te achterhalen.

Deze prent was de grote doorbraak van de inmiddels gevallen Kevin Spacey. Hij won zijn eerste Oscar voor de hoofdrol.

‘Panic Room’, 20u35 op Vitaya

Jodie Foster en een toen nog erg jonge Kristen Stewart - voor ze bekend werd door ‘Twilight’ - schitteren samen in de bloedstollende thriller ‘Panic Room’.

‘While You Were Sleeping’, 20u35 op VIJF

We zien Sandra Bullock op haar best in het romantische drama ‘While You Were Sleeping’. Wanneer de eenzame Lucy ziet hoe haar crush Peter in elkaar geslagen wordt, gaat ze met hem mee naar het ziekenhuis. Peter belandt echter in coma en Lucy wordt verkeerdelijk aan zijn familie voorgesteld als zijn verloofde. Ze speelt het spelletje mee en raakt verwikkeld in een web van leugens waar ze niet meer uitgeraakt, zeker niet wanneer ze valt voor Peters broer, Jack.