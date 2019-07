Hittegolf of niet: 1,5 miljoen Vlamingen zaten binnen naar finale 'Thuis' of 'Familie' te kijken HL

02 juli 2019

00u00 0 TV Vlaanderen stemde massaal af op de seizoensfinales van 'Thuis' en 'Familie'. Ondanks het stralende weer keken vrijdag 1.587.000 fans live naar één van de twee soaps, zondag was dat aantal door uitgesteld kijken al gestegen tot 1.938.000. Dankzij VTM GO en VRT.NU werd de kaap van 2 miljoen vlot overschreden.

Ondanks het bloedhete weer en de start van de schoolvakantie was de interesse in de cliffhangers van de twee soaps bijzonder groot. 'Familie' was goed voor 530.000 livekijkers. Tot zondagavond kwamen daar nog 122.000 Vlamingen bij die uitgesteld keken. Op het onlineplatform VTM GO werden vrijdag 120.000 views gestart, die tot zondagavond opliepen tot 180.000.

'Thuis', dat al jaren beter scoort dan 'Familie', werd vrijdag live gevolgd door 1.057.000 fans. Dit weekend keken nog 229.000 mensen uitgesteld. Via VRT NU kwamen daar op vrijdag en in het weekend ook nog een heel pak Vlamingen bij, maar in tegenstelling tot VTM wenste de openbare omroep geen precieze aantallen vrij te geven. "Voor VRT NU.blijven we voorzichtig met cijfers, maar de laatste 'Thuis'-week was wel de drukst bekeken sinds de start van VRT.NU", is het enige commentaar.