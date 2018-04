Hitserie Dexter komt mogelijk met negende seizoen Maxime Segers

14 april 2018

20u58

Bron: AD.nl 0 TV De hitserie Dexter keert na vijf jaar mogelijk weer terug op de buis. Hoofdrolspeler Michael C. Hall laat weten oren te hebben naar een vervolg op het achtste seizoen. "Maar dan moet het wel echt een killer idee zijn", aldus Hall.

Vijf jaar geleden kwam de serie na acht seizoenen en 23 afleveringen ten einde. Volgens veel fans was het een teleurstellende afloop, mede omdat Hall niet om het leven kwam en er dus tal van mogelijkheden waren voor een vervolg.



Nu laat Hall doorschemeren interesse te hebben in een negende seizoen. Ook hij is het eens met zijn leger aan fans: de afloop biedt nog genoeg kansen om op door te gaan. "Als ze met een goed idee voor een nieuwe verhaallijn komen, dan zou ik dolgraag terugkeren met Dexter."

Seriemoordenaar

De serie draait om een forensisch onderzoeker die in zijn vrije tijd als seriemoordenaar op keiharde criminelen jaagt. Vanaf het moment dat het eerste seizoen op televisie te zien was, was het een groot succes. Zowel in Amerika als in Nederland sloeg de serie aan.



Het is nog niet duidelijk of Hall aanbiedingen heeft gehad van scriptschrijvers. Het nieuwe seizoen zal waarschijnlijk zonder het populaire karakter Debra Morgan (Jennifer Carpenter) zijn, zij kwam om het leven in de laatste aflevering.