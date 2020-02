Hitserie ‘CSI’ viert 20-jarig bestaan met comeback LV

11 februari 2020

21u13

Bron: ANP 0 TV Zender CBS werkt aan een reboot van de oude hitserie ‘CSI’. Dat meldt de website Deadline. Het zou gaan om een eenmalige miniserie om te vieren dat de oorspronkelijke serie twintig jaar geleden van start ging.



Voor de serie zou een deel van de oude cast terugkeren, onder wie William Petersen en Jorja Fox, die in de serie Gil Grissom en Sara Sidle speelden.



CSI: Crime Scene Investigation was een serie over een forensisch onderzoeksteam in Las Vegas. De serie gold zeker in de eerste jaren als revolutionair vanwege de snelle montage en de moderne effecten die werden gebruikt om de technieken van de CSI's in beeld te brengen. De reeks liep vijftien seizoenen en won kasten vol prijzen; er volgden drie spin-offs, CSI Miami, CSI New York en CSI Cyber.



In de hoogtijdagen trok CSI meer dan 20 miljoen kijkers per aflevering. De afgelopen jaren maakten meerdere succesvolle series een tijdelijke comeback, zoals ‘24', ‘Prison Break’ en ‘The X-Files’.