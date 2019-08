Hillary Duff komt terug als Lizzie McGuire, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Maar wanneer komt Disney+ naar België? Robin Broos

24 augustus 2019

07u44 0 TV Lizzie McGuire keert terug met opnieuw Hillary Duff in de hoofdrol. Net als Star Wars-figuur Obi-Wan Kenobi, gespeeld door Ewan McGregor. Dat maakte Disney vrijdag bekend op haar fanevent D23 Expo, tijdens de voorstelling van haar eigen streamingdienst Disney+. Helaas: een Belgische startdatum van het platform is er nog altijd niet.

Vanaf 12 november zal The Walt Disney Company in eigen land een streamingdienst lanceren om de concurrentie met Netflix aan te gaan. En op D23 Expo in Anaheim (Californië) werden alvast enkele nieuwe titels aangekondigd.

Zo keert millennialserie Lizzie McGuire terug, met opnieuw Hillary Duff in de hoofdrol. Deze keer is haar personage geen tiener meer, maar neigt ze richting de dertig. “Lizzie is nu opgegroeid, ze werkt, heeft een groter schoenenbudget en een vriend die een populair restaurant uitbaat”, aldus Duff tijdens de presentatie.

Verder mocht ook acteur Ewan McGregor het podium op, om te bevestigen wat intussen vier jaar de ronde doet. “Ja, ik ga terugkeren als Obi-Wan Kenobi.” McGregor vertolkte tussen 1999 en 2005 de Jedi-Meester in de Star Wars-prequels van George Lucas. De opnames van de nieuwe spin-off reeks gaan volgend jaar van start. Lucasfilm-baas Kathleen Kennedy kondigde ook een nieuw seizoen van de tekenfilmserie Clone Wars aan. Eerder was al geweten dat ook het Rogue One-personage Cassian Andor op termijn een eigen reeks krijgt.

Bij de lancering van Disney+ zal er wel een nagelnieuwe Star Wars-reeks ter beschikking staan: het eerder aangekondigde The Mandalorian van kersverse Disney Legend Jon Fauvreau en Dave Faloni. Onder luid applaus brachten zij de eerste trailer mee.

Ook de nieuwe Lady and the Tramp kreeg op D23 Expo de première van een eerste trailer. De film is een zoveelste live-action remake van een klassieke Disney-tekenfilm. Alleen zal deze niet in de bioscoop te zien zijn, maar rechtstreeks op het nieuwe streamingplatform worden gedropt.

Marvel Studios kondigde eerder aan dat ook haar films via Disney+ te zien zullen zijn. Er werden zelfs vijf nieuwe reeksen aangekondigd: What If…?, Loki, WandaVision, Hawkeye en The Falcon and the Winter Soldier. Volgens Kevin Feige, de man die het Marvel Cinematic Universe uittekende, is Disney+ de perfecte manier om het universum nog verder uit te breiden, dus kondigde hij nòg meer series aan: Ms. Marvel, Moon Knight en She Hulk.

De wereld van Jeff Goldblum

Disney+ wil ook inzetten op ‘niet gescripte’ of realityreeksen, waaronder The Imagaineering Story over het maken van de themaparken, One Day at Disney dat het bedrijfsleven van het mastodontische bedrijf in beeld brengt en het dansprogramma Encore! van Kristen Bell.

Ook de populaire Jurassic Park-acteur Jeff Goldblum krijgt een eigen show. In The World According to Jeff Goldblum duikt hij in de wereld van dingen die hem fascineren: van ijsjes, over jeans tot tatoeages. Het programma werd aanvankelijk door National Geographic besteld, maar wordt nu bijgezet in de Disney+-catalogus, net als andere content van het natuur- en wetenschapskanaal dat mee werd gekocht door de overname van Fox. Op die manier zijn ook alle afleveringen van The Simpsons beschikbaar.

Verder bevestigde het mediabedrijf dat bij de start van Disney+ ook alle klassieke Disneytekenfilms, Pixar-films en Star Wars-films en -series te zien zijn. Ook zullen meer dan 5.000 afleveringen en 100 films van Disney Channel-producties ter beschikking staan. Die laatste produceerde alvast een film van de tekenfilmreeks Phineas and Ferb en High School Musical: The Musical: The Series, een metaverhaal over de populaire filmreeks van de zender dat terugkeert naar de school waar het allemaal begon.

Vragen van Forky

Pixar Animation Studios heeft intussen een filmpjesreeks klaar - Forky Asks a Question - waarin het geknutselde personage uit Toy Story 4 uitleg vraagt over voor hem nieuwe concepten bij ‘experten’. Bijvoorbeeld: spaarvarkentje Hamm legt uit wat geld is. En ook Pixar’s Monsters Inc. krijgt een spin-off reeks - Monsters at Work - geproduceerd door Disney Animation Studios. En er komt een verborgen cameraprogramma waarin situaties uit Pixar-films gewoon op straat gebeuren: Pixar In Real Life.

En er staan nog nieuwe exclusief voor het platform bedoelde films op stapel, in de komende jaren. Het gaat onder meer over Stargirl, Timmy Failure: Mistakes Were Made, Togo: The Untold True Story en Noelle. In een latere fase keren The Muppets terug met de serie Muppets Now, en volgt de als reeks verfilmde Diary of a Female President.

Op een startdatum voor ons land is het nog altijd wachten. In Nederland is de dienst wel beschikbaar in november, en volgens Disney blijft het de intentie om binnen de eerste twee jaar aanwezig te zijn op elke grote markt.