Hillary Clinton krijgt rol in tv-serie

25 juli 2018

13u32

Bron: ANP 0 TV Voor de eerste aflevering van het vijfde seizoen van de Amerikaanse politieke dramashow 'Madame Secretary' heeft zender CBS drie zeer bijzondere gastacteurs weten te strikken. Niemand minder dan voormalig ministers van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, Madeleine Albright en Colin Powell maken hun opwachting, zo laat CBS weten.

Op Twitter werd een foto van de politieke zwaargewichten geplaatst, waarop ze poseren met hoofdrolspeelster Tea Leoni. Voor de 70-jarige Clinton is het haar debuut in de show, waar Albright al eens eerder in te zien was.

De zender is zeer verheugd over de deelname van de drie: "Drie van zulke powerhouses in onze show is fantastisch. Dat we een dag hebben kunnen vinden waarop ze allemaal beschikbaar waren was een wonder! Wij verwelkomen Minister Clinton, Minister Albright en Generaal Powell in onze 'Madame Secretary'-familie."

I was incredibly honored to have @HillaryClinton, @Madeleine Albright, and Colin Powell on the set of #MadamSecretary. pic.twitter.com/bIYbCDAgP0 Téa Leoni(@ TeaLeoni) link