Hillary Clinton en Steven Spielberg maken samen televisieserie over stemrecht voor vrouwen

02 oktober 2020

08u30

Hillary Clinton (73) werkt met het productiehuis van Steven Spielberg aan een televisieproject. De dramaserie heeft de werktitel 'The Woman's Hour' en draait om het stemrecht van vrouwen.

Het programma wordt gebaseerd op het boek ‘The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote’ van Elaine Weiss. Volgens Variety is de opzet dat er in elk seizoen een ander facet wordt belicht van het 19e amendement, de wet die het de Amerikaanse overheid verbiedt om burgers van een bepaalde sekse het stemrecht te onthouden. Het eerste seizoen moet gaan over de strijd om die grondwet aangenomen te krijgen, wat uiteindelijk lukte in 1920.

Clinton zou het boek zelf onder de aandacht hebben gebracht van Spielberg. Zijn productiehuis Amblin Television kocht daarop in 2018 de filmrechten. De voormalig minister wordt een van de uitvoerend producenten van de show. Het is de eerste keer dat ze die functie heeft.