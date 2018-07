Hilde Van Mieghem strikt hoofdrol in Nederlandse tv-reeks SD

Hilde Van Mieghem (60) krijgt de hoofdrol in de nieuwe fictiereeks 'Keizersvrouwen', een Nederlands-Vlaams project. Ze vertolkt een dame die een drugskartel runt.

De twee andere hoofdrollen zijn voor de Nederlandse actrices Karina Smulders en Susan Radder. De reeks wordt gemaakt door AVROTROS. 'Keizersvrouwen' gaat over liefde, familiebanden en geheimen in de wereld van luxe escort en drugskartels. De reeks wordt geregisseerd door de Nederlander Ben Sombogaart, die een Oscarnominatie kreeg voor zijn film 'De Tweeling'. Het is nog niet bekend hoe groot de Vlaamse inbreng is in dit project.