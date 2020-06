Hilde Van Mieghem maakt tweede reeks ‘Als je eens wist’ rond partnergeweld SDE

08 juni 2020

09u12

Bron: NB 0 TV De eerste reeks van ‘Als je eens wist', over kindermishandeling, was een groot succes: dubbel zo veel mensen belden plots naar een hulplijn om hun verhaal te doen. Dus komt er een tweede reeks, deze keer over partnergeweld. Drijvende kracht is nog steeds Hilde Van Mieghem (62): “Ervaringen delen is essentieel”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Hilde Van Mieghem, zelf ooit slachtoffer van kindermishandeling, kon met de eerste reeks van ‘Als je eens wist' een gevoelige snaar raken bij de Canvas-kijkers. Meer nog: in de weken na de uitzendingen belden dubbel zoveel mensen naar de hulplijn 1712 en Tele-Onthaal om hun verhaal te doen. Geen wonder dat Canvas graag een tweede reeks wilde. Die gaat over huiselijk geweld. “Over partnergeweld was alles al geweten, dacht ik, tot ik aan mijn research begon”, vertelt Van Mieghem in Het Nieuwsblad. “Wist je dat er zoiets bestaat als intiem terrorisme? Dan gaat het niet over klappen uitdelen of schelden. Wel over een partner compleet isoleren van familie en vrienden, emotioneel desoriënteren en slaafs en afhankelijk maken. Dat zit je in een gevangenis. Als er maar één iemand zich gesteund voelt door zulke verhalen en daardoor de moed vindt om zelf hulp te zoeken, dan vind ik het al een succes.”

Momenteel is de actrice en regisseur bezig met research voor de nieuwe reeks, maar getuigen vinden blijkt moeilijker dan gedacht. “Dat kan niet anoniem, dus worden mensen afgeschrikt”, klinkt het. “Bij getuigen van kindermishandeling zijn de plegers – heel vaak een ouder of stiefouder – al uit beeld of overleden. Bij slachtoffers van partnergeweld loopt de tegenpartij nog rond, vaak dicht bij huis. Maar toch is ervaringen delen essentieel. Het kan louterend zijn voor het slachtoffer zelf, en anderen hoop en inzicht geven.”

De opnames voor ‘Als je eens wist’ zullen tussen augustus en oktober plaatsvinden. Wie wil getuigen, kan mailen naar sara@borgerhoff-lamberigts.be

