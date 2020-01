Hilde Van Mieghem maakt reeks over kindermishandeling: “Mijn moeder was niet eens zozeer boos op mij, maar ze wilde een ander leven” SDE

28 januari 2020

07u23

Vanaf 11 februari begint op Canvas de driedelige documentaire 'Als je eens wist', over kindermishandeling. Die werd gemaakt door actrice en regisseur Hilde Van Mieghem (61), die het zelf ook meemaakte.

Met haar documentaire wil Hilde Van Mieghem het taboe rond kindermishandeling doorbreken. Negen verschillende mensen getuigen over het kindermisbruik of familiaal geweld dat ze hebben meegemaakt, en experts zoals kinderpsychiater Peter Adriaenssens, kinderarts Johan Marchand en traumapsychiater Bessel van der Kolk zullen die getuigenissen vervolgens kaderen.

In HUMO vertelt Hilde Van Mieghem deze week over hoe ze zelf als kind mishandeld werd door haar moeder. “Ze was niet eens zozeer boos op mij, denk ik, maar ze wilde een heel ander leven. Mijn moeder wilde eigenlijk helemaal geen kinderen", klink het. “Ze wilde werken, maar de pil bestond toen nog niet en ze had in drie jaar tijd opeens drie kinderen voor wie ze in de keuken moest staan. Daar kwam bij dat ik een heel nieuwsgierig, exuberant kind was. Niet stil en braaf, maar temperamentvol. Ze werd gék, wat ik overigens begrijp.” En Van Mieghem begrijpt dus uit eerste hand hoe de getuigen in haar documentaire zich voelen: “Je bent klein en alleen. Je hebt de hersenen nog niet om te bevatten wat er gebeurt. Je hebt er de taal nog niet voor, je kunt niet anders dan denken: ik ben slecht, het moet aan mij liggen, want tegen andere kinderen is ze wel lief.”

‘Als je eens wist’, vanaf dinsdag 11 februari op Canvas en canvas.be

Het volledige interview met Hilde kan je lezen in HUMO.