Hilde en Manu gaan vandaag samenwonen in Zuid-Afrika: "Het was meteen duidelijk dat ik zou verhuizen" Wim Nijsten

14 november 2018

11u00 0 TV "Ik was er lang van overtuigd dat Christine mijn vrouw zou worden. Maar Hilde wóu het meer, en die bevestiging had ik nodig." Boer Manu (53) en Hilde (50) zijn nu al bijna een half jaar een koppel. Nu verhuist zij naar Zuid-Afrika.

"Twee jaar geleden ben ik met een foto van mijn toenmalige vriendin naar een waarzegster gegaan", zegt Manu. "Zij vertelde mij dat die relatie niet zou blijven duren, maar dat ik op mijn 53ste de vrouw van m'n leven zou tegenkomen. Twee weken daarna was mijn relatie voorbij. En toen, een half jaar geleden, kreeg ik die brief van Hilde..." Gisteren werd duidelijk dat olijfboer Manu en de Limburgse politieagente Hilde nog steeds een koppel zijn. Meer nog, vandaag verhuist Hilde naar Zuid-Afrika. Haar hond Corneel werd vorige week al overgevlogen. "Hilde heeft vakantie genomen om twee maanden in Zuid-Afrika te blijven, en daarna neemt ze misschien loopbaanonderbreking", zegt Manu. "Na haar verlof keren we samen voor twee weken terug naar België om dan dus - hopelijk - voorgoed te verhuizen."

Maar jij kwam al eens een tijd naar België, Manu. Jullie konden niet wachten?

Manu: "Vier maanden zou te lang geweest zijn. Omdat ik weet dat ik met Hilde een goeie partner heb."

Hilde: "We praatten elke avond twee tot drie uur via Skype, maar da's toch niet hetzelfde. Ik wilde hem gewoon vastpakken! Maar het allermoeilijkste vond ik dat ik aan niemand mocht vertellen dat ik iemand had gevonden, terwijl ik het van de daken wilde schreeuwen."

Jullie start was veelbelovend, maar dan komt het moment dat je de beslissing moet nemen: in België blijven of toch vertrekken. Hoe ging dat?

Hilde: "Het was onmiddellijk duidelijk dat ik zou verhuizen, al heb ik niet meteen mijn appartement verkocht. Ook mijn kepie heb ik nog niet definitief aan de haak gehangen. Ik heb eerst vakantie genomen. Stel dat het uiteindelijk toch niet marcheert tussen ons, dan kan ik nog altijd terugkomen."

Manu: "We hebben allebei al een zekere leeftijd en hebben al verscheidene tegenslagen in de liefde gehad. Dan is het logisch dat je niet halsoverkop alles opgeeft voor een nieuwe liefde."

Even terug naar het begin. Hilde was niet meteen jouw grote favoriet, hé Manu?

Manu: "Bij de brieven, de speeddates en de uitstap was zij mijn favoriet. Maar op de boerderij is Christine heel erg naar voren gekomen. Ik was er zelfs even van overtuigd dat zij mijn vrouw zou worden. Ik heb een lang gesprek met haar gehad tijdens de groepsdate, en wat ze daar zei, beviel mij wel. Om eerlijk te zijn: voor mij zijn er altijd maar twee vrouwen geweest: Hilde en Christine. Hilde heeft mij bij een strandwandeling duidelijk gemaakt dat ze bereid was om naar Zuid-Afrika te verhuizen en samen met mij een leven op te bouwen. Hilde wou het meer en dat had ik nodig."

Hilde: "De programmamakers zeiden tegen mij dat ik ervoor moest gáán, maar ik zei: 'Nee, hij moet zijn hart volgen.' Als hij niet voor mij had gekozen, had ik dat erg jammer gevonden, maar dan was het zo."

Zit er in de toekomst een huwelijk in, denk je?

Manu: "Als Hilde definitief verhuist, zou ik dat zeker willen doen. Om haar zekerheid te bieden, als er mij iets zou overkomen. Maar dat hoeft niet van vandaag op morgen. Wij zijn immers van plan om nog héél lang samen te blijven."