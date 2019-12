Hilde De Baerdemaeker keert terug als Liesbeth in 'Familie' CD

00u00 0 TV Met de komst van Ann Van den Broeck, Karen Damen en Jeroen Van Dyck zet 'Familie' in op vernieuwing. Maar in 2020 keert er ook een vertrouwd gezicht terug naar de VTM-soap. Hilde De Baerdemaeker (41) kruipt opnieuw in de huid van Liesbeth, een rol die ze eerder van 2012 tot 2016 speelde.

"Mijn personage heeft iets heftigs meegemaakt en komt een troostende schouder zoeken bij haar vader Patrick (Ludo Hellinx)", zegt ze. "Daar wordt ze natuurlijk geconfronteerd met haar ex-man Benny (Roel Vanderstukken) en zijn nieuw lief Robyn (Jits Van Belle), wat een heel boeiende verhaallijn oplevert."

Sinds een maand staat Hilde weer één à twee keer per week op de set. "Aan de decors is niets veranderd. Het was ook een blij weerzien met mijn collega's. Wat me wel opvalt, is dat Roel een tikkeltje rustiger is geworden sinds zijn hartoperatie."