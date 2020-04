Hilde De Baerdemaeker hoopt op comeback in 'Familie' HL

00u00 0 TV In 'Familie' nam Liesbeth (Hilde De Baerdemaeker) met veel tegenzin en betraande ogen eerst haar koffers en vervolgens afscheid van Benny (Roel Vanderstukken). Het water tussen de twee exen leek toch iets te diep voor een relationele herstart.

De wereld van de hoogopgeleide galeriehoudster en die van de klusjesman bleven iets te ver uit elkaar liggen. "Ja, mijn personage is terug naar Nederland vertrokken", zegt Hilde. "Maar dat betekent misschien toch niet de definitieve exit van Liesbeth uit het verhaal, want ze keert mogelijk nog terug. Althans: dat hoop ik. En dat was ook de bedoeling. Er lagen voor mij nog wat extra opnamedagen klaar, maar door corona werd alles opgeschort. Afwachten, dus."

Thuiswerk

Ondertussen zit Hilde zoals zoveel Vlamingen technisch werkloos thuis, wachtend tot de producties weer kunnen opstarten. "Als acteur van thuis uit werken, is tamelijk moeilijk. Onlangs had ik nog wel één opdracht die ik kon doen: een stemmetje inspreken voor een reclamespot. Het is behelpen, maar mits wat creativiteit zijn er veel oplossingen." Hoe dan ook zit ze niet met de vingers te draaien. "PlayPauze - A Natural Connection, mijn duurzame yoga-kledinglijn, is nog steeds online te koop. Dat bedrijfje runnen vraagt ook wel wat van mijn tijd en aandacht. En met vier te animeren kinderen in huis, heb ik zeker mijn handen vol. Druk, druk, druk. (lacht)" (HL)

'Familie’, elke weekdag op VTM om 20 uur



