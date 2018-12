Hilariteit alom in ‘De Slimste Mens’: Michèle Cuvelier verwart boer Charel uit ‘Jambers’ met ex-wielrenner Roger De Vlaeminck MC

11 december 2018

22u50 0 TV Hoe lang nog kan Radio1-presentatrice Layla El-Dekmak met de hakken over de sloot blijven overleven? Na Annelies Van Herck stuurde Layla in de tweede finale-aflevering advocaat Omar Souidi, de vervanger van Saartje Vandendriessche, naar huis. Een andere prangende vraag: is StuBru-stem Michèle Cuvelier op weg om de Slimste Mens te worden? Zo niet, wie zal haar afstoppen?

Nog slechts zes afleveringen te gaan en we weten wie de opvolger is van Xavier Taveirne. Na twee quizavonden profileert Michèle Cuvelier zich als kandidaat Slimste Mens ter Wereld. Ze raast door de VIER-quiz, is een absolute vechter, wil koste wat het kost winnen, heeft zich onwaarschijnlijk hard en goed voorbereid en maakt er helemaal geen geheim van dat ze maar één missie heeft: alles en iedereen in de vernieling spelen en winnen! Dat ze ondanks die winnaarsmentaliteit in het gewone spel maar drie afleveringen ver raakte, deed dan ook behoorlijk pijn. ‘Ik ben diezelfde avond nog in de drank gevlogen, bekende ze nu aan Erik Van Looy. Een winnaresje dus.

Ze duldde in de tweede finale-aflevering geen enkele concurrentie. Nam al in de doorgaans banale ‘3-6-9’-ronde zowaar 50 seconden voorsprong en flitste weg. Layla en Omar zaten erbij en keken er naar. KO nog voor het spel moest beginnen. Ze pikte onderweg nog tijd in in de puzzelronde, verloor een handvol seconden in de fotoronde, maar speelde een perfecte filmpjesronde.

Cuvelier heeft alles wat we graag zien bij een speelster. Stralende lach en toch bijzonder geconcentreerd, niet te vies om te brillen op tv, gefocust tijdens het produceren van goede antwoorden, geen woord te veel als het niet moet, met een harde, maar gezonde winnaarsmentaliteit. Zo eentje die, mocht ze morgen vooralsnog gewipt worden, in de kleedkamer dikke tranen zal janken en een resem ‘godverdoemes’ zal produceren.

Voorlopig is er van een vroegtijdige exit geen sprake. Michèle kwam aan het einde van de quiz exact negen seconden tekort om een tweede keer in de top tien van de allerhoogste score te belanden. Op plaats 10 staat daar nu nog altijd Bruno Wyndaele met 518 seconden. Helemaal boven staat de StuBru-stem met een topscore van 594 seconden.

In de finale was Souidi geen partij voor El-Dekmak. Zeven vragen en maar negen goede antwoorden, dan haal je het niet. Layla scoorde 13 goede antwoorden en haalde het zelfs zonder enig tactisch vernuft.

Jurygewijs was de keuze om Barbara Sarafian en Jeroom gespeeld nors te laten zijn net dat tikkeltje van het goeie te veel. Een paar mopjes, graag, een uitzending lang, ver-ve-lend. Wie evenwel toch weg is van de nieuwe sweatshirt van de actrice, verwijzen we door naar haar niet geüpdatete website barbarasarafian.com.

Tot slot, het antwoord van het jaar werd door Michèle Cuvelier geleverd: ze zag de foto van boer Charel uit ‘Jambers’ en dacht dat het ex-wielrenner Roger De Vlaeminck was. Van Looy lag dubbel van het lachen en zelfs Jeroom kon zich niet meer ernstig houden.

De leukste quotes

Omar Souidi (over reacties): ‘Ik heb massa’s goeie reacties gehad. Anders dan normaal. Dan krijg ik middenvingers en bedreigingen. Nu was het superpositief’.

Layla: ‘Ik draag vaak kleurrijke kledij. Dat heb ik al een paar jaar geleden beslist. Voordien was het vooral zwart’.

Barbara Sarafian (over haar bril): ‘Ze noemen mij sinds kort Barbara Potter’.

Jonas (over Martin Heylen): ‘Ik ken Martin al heel lang. Hij heeft een probleempje. Hij heeft een lichaamsgeur. De mensen waar hij nu aanbelt noemen zijn programma Zelfde Geur, Twintig Jaar Later’.

Jeroom (over de vissoort poon): ‘Ik ben grote fan van poon. Ik heb al zijn boeken gelezen. Louis Paul poon’.

Erik (tegen Jeroom): ‘Jij zou passen in Kabouter Plop. Als Kabouter Sloom’. En Jeroom: ‘En jij als Kabouter Flop’.

Jeroom (tegen Erik): Ga jij nog veel naar The Villa? Er is naast The Villa iets geopend dat meer iets voor u is: The Service Flat’.

Omar: ‘Na mijn uitschakeling ben ik meer in de pitta gevlogen dan in de kranten. Ik ben bijgekomen’. Waarop Jeroom: ‘Met coke krijg je dat er weer af’.

Jeroom: ‘Er zijn bij Woestijnvis vorig jaar veel klachten binnengelopen over Erik die op de parking naar elke vrouw floot. Ze hebben dat onderzocht en het bleek dat het eigenlijk gewoon de wind was die door Erik zijn gebit waaide’.

Kantelmomenten

Met een perfecte ‘3-6-9’-ronde en een feilloze ‘Open Deur’ zet Michèle de quiz meteen naar haar hand.

Na de puzzelronde heeft ze ruim 200 seconden voorsprong en is het spel al afgelopen.

In de fotoronde komt Omar Souidi een beetje terug, maar in een perfect gespeelde filmpjesronde zet Michèle de puntjes op de i. Layla weet haar achterstand op Omar weg te werken.

In de finale is Omar geen partij voor Layla. De VRT-ploeg blijft zo uit drie deelnemers bestaan.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Michèle Cuvelier 509 sec.

2. Layla El-Dekmak 294 sec.

3. Omar Souidi 289 sec.

Gaan verder

Michèle Cuvelier en Layla El-Dekmak

De volgende finalisten

Wouter Vandenhaute (als zesde geplaatst) stapt in. Later volgen Sven Gatz, Rani De Coninck, Peter Van de Veire, Boris Van Severen en Julie Colpaert.